Ukraina ylittänyt rajan Belgorodin alueella

Ukrainan joukot ovat tunkeutuneet Belgorodin alueelle Kurskin eteläpuolella. Torstaina 27. maaliskuuta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti, että maan on aloittanut ”muutamia toimenpiteita” hillitäkseen ukrainainalaisjoukkoihin kohdistuvaa painetta Kurskin alueella, kertoo The Times.

– Kurskin alueella poikamme tekevät kaiken mahdollisen ja mahdottoman. Meillä on asemamme siellä, fyysiset asemamme, joita ei ole saarrettu. Läsnäolomme tarkoitus on estää venäläishyökkäys Sumyn alueelle. Näin olemme analysoineet, se ei ole tosiasia, että näin tapahtuu, mutta olemme varautuneet siihen, sanoi Zelenskyi ja jatkoi:

– Ja tästä syystä, hieman Kurskin alueen alapuolella olemme aloittaneet asianmukaiset toimenpiteitä. — Teemme näin ainoastaan, koska näemme joukkojen keskittämisiä, olemme kuulleet siihen liittyvää valmistelua äänitallenteilta.

Myös kansainvälisen sotatutkimusinstituutin ISW:n mukaan geopaikannettu kuva-aineisto näyttää ukrainalaisten edenneen Belgorodin alueella Popovkan alueella.

Belgorodin operaatiossa on kyse pienemmäst etenemistä kuin viime syksyn yllätyshyökkäyksessä Kurskin alueella, jossa Ukrainalla on edelleen hallussaan pieni kaistale Sudzhasta lounaaseen ja etelään. Venäjän onnistui lopulta saada suurin osa Kurskin alueesta takaisin haltuunsa seitsemän kuukauden aikana 70 000 venäläisen ja 12 000 pohjoskorealaisen sotilaan avulla.

Ukrainalaisten tarkoituksena on ilmeisesti pidätellä Venäjän suurempaa joukkojen keskitystä, jottei näitä voisi siirtää Donbasiin ja Zaporižžjan alueelle.

Viime aikoina venäläiset ovat edenneet hieman Zaporižžjan alueen länsiosissa Etelä-Ukrainassa ja Toretskissa sekä Kurahovessa Donetskin alueella.

3/ Russian forces recently advanced in Kursk Oblast, near Toretsk and Kurakhove, and in western Zaporizhia Oblast.

Russian Offensive Campaign Assessment, March 28, 2025: https://t.co/la5em4OKPv pic.twitter.com/F52ZDIeRAa

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 28, 2025