”Ukraina voisi periä sortuneen Venäjän oikeudet”

Hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan Vladimir Putin käyttää nimekkään ranskalaisfilosofin Bernard-Henri Lévyn mukaan häikäilemättä hyväkseen maansa asemaa yhtenä YK:n turvallisuusneuvoston viidestä pysyvästä jäsenmaasta. Veto-oikeutensa turvin Venäjä pystyy estämään kaikki päätöslauselmat, joilla neuvosto voisi vaikuttaa sodan kulkuun.

Kun YK vuonna 1945 perustettiin, turvallisuusneuvoston pysyväksi jäseneksi tuli Neuvostoliitto, jota ei enää ole. Venäjän statuksen neuvoston pysyvänä jäsenenä Lévy sanoo perustuvan vain presidentti Boris Jeltsinin joulukuussa 1991 YK:n pääsihteerille lähettämään kirjeeseen, jossa hän ilmoitti Venäjän perivän Neuvostoliiton jäsenyyden.

Sen sijaan, että Jeltsinin ilmoituksen oikeutusta olisi millään tavoin kyseenalaistettu, siitä ei asiasta The Wall Street Journalissa kirjoittavan Lévyn mukaan edes käyty keskustelua YK:n yleiskokouksessa. Moni jäsenvaltio sai hänen mukaansa tietää asiasta vasta uutisista.

Todellisuudessa Venäjän pysyvällä jäsenyydellä turvallisuusneuvostossa ja sen suomalla veto-oikeudella ei Lévyn mukaan ole oikeudellista perustaa.

– Venäjän federaatio on vuosikymmeniä terrorisoinut maailmaa valheellisin verukkein. Tästä päädynkin erääseen ajatukseen: pyydetään YK:ta ottamaan asia uuteen käsittelyyn ja tarkastelemaan alkuperäistä vaikutusvalta-aseman kaappausta, joka on nykyisen epäjärjestyksen taustalla, hän sanoo.

Kun otetaan huomioon, kuinka räikeästi Venäjä on Butšasta Mariupoliin loukannut YK:n pyhimpiä periaatteita, ilmeinen johtopäätös on hänen mukaansa se, että Venäjältä on otettava pois se Jeltsinin keinottelema turvaneuvoston pysyvän jäsenmaan asema, jota Putin nyt törkeästi hyödyntää.

– Mitä sitten tapahtuisi vuoden 1945 sopimukselle ja ”suuren isänmaallisen sodan” perinnölle? Puna-armeijan ensimmäinen ukrainalainen rintama teki toisessa maailmansodassa enemmän kuin osansa – se muun muassa vapautti Auschwitzin kuolemanleirin. Ja jos jokin Neuvostoliitosta irtautunut valtio nykyään edustaa nykyään natsismin vastaisuutta, se on Volodymyr Zelenskyin Ukraina, hän toteaa.

– Ukraina voisi ja sen pitäisi periä sortuneen Venäjän oikeudet. Poistettakoon Venäjän federaation asema pysyvänä jäsenenä ja annettakoon se Ukrainalle.