Ukraina vapautti kylän Harkovan alueella

Ukrainan rajavartiolaitoksen 15. liikkuva rajavartioasema ”Rautarajavartio” on julkaissut videon, jolla sen taistelijat nostavat Ukrainan lipun salkoon Harkovan alueella sijaitsevassa Topolin kylässä.

Yksikkö kertoo Facebook-julkaisussaan, että kylä sijaitsee niin sanotulla harmaalla alueella ja se päätyi miehittäjän haltuun Venäjän 24. helmikuuta 2022 aloittaman suurhyökkäyksen alkuvaiheessa.

– Miehittäjien tulee aina nähdä meidän lippumme liehuvan korkealla ja muistaa, että olemme aina lähellä ja valmiita tuhoamaan viholliset maatamme puolustaessa, yksikkö kirjoittaa.

”Rautarajavartio” on julkaissut Harkovan alueelta myös toisen videon, jolla sen taistelijat tuhoavat avonaisessa maastossa edenneen venäläisten hyökkäysryhmän kranaatinheittimillä ja kranaattikonekivääreillä Kupjansk-Lyman rintamaosuudella.

⚡️Ukraine regains control of village in Kharkiv Oblast, raises flag.

Ukrainian forces on Nov. 11 regained control of the village of Topoli in Kharkiv Oblast and raised the national flag.

Video: Interior Ministry/Telegram pic.twitter.com/gVlf5EEKB8

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 11, 2023