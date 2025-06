Ukraina: Seuraava neuvottelukierros edellyttäisi johtajien huippukokouksen valmistelua

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on avoin tapaamiselle Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Ukrinformin kirjeenvaihtajan mukaan Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt sanoi tämän maanantaina vastatessaan toimittajien kysymyksiin Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin ehdotuksesta järjestää tällainen tapaaminen.

– Presidentti (Trump) sanoi olevansa avoin sille – jos niin käy. Mutta hän haluaa molempien johtajien ja molempien osapuolten tulevan neuvottelupöytään yhdessä, tiedottaja sanoi.

Zelenskyi sanoi tukevansa Erdoğanin aloitetta Trumpin ja Putinin yhteisestä tapaamisesta.

Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Heorhiy Tykhiyn mukaan Ukrainan ja Venäjän neuvottelijoiden seuraavat tapaamiset ovat järkeviä, jos ne pidetään presidenttien huippukokouksen valmistelujen yhteydessä, Ukrinform kertoo.

– Meidän on nyt tarkasteltava heidän (venäläisten) meille antamaa asiakirjaa ennen kuin olemme valmiita harkitsemaan jatkoprosessia yksityiskohtaisesti. Meidän on tutkittava, kuinka rakentavia ja joustavia tämä asiakirja ja kannat ovat, jotta ymmärrämme, mikä on seuraava tavoite. Uskomme, että lisätapaamiset ovat järkeviä, jos ne pidetään johtajien huippukokouksen valmistelujen yhteydessä, Tykhyi sanoi.

Ulkoministeriön tiedottaja korosti, ”jotta Venäjän valtuuskunta voisi tehdä erityisiä päätöksiä tulitauosta ja muista neuvottelujen keskeisistä kohdista, tarvitaan Venäjän johtajan Vladimir Putinin päätös”.

Tykhyi totesi, että Ukraina vaatii edelleen perusperiaatetta eli ehdotonta ja kestävää tulitaukoa. Tämän Venäjä on toistaiseksi hylännyt.