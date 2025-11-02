Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Patriot-ilmatorjuntaohjuslavetteja Vilnassa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Ukraina sai Saksalta lisää Patriot-järjestelmiä

  • Julkaistu 02.11.2025 | 17:47
  • Päivitetty 02.11.2025 | 19:55
Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina jatkaa ilmapuolustuksen vahvistamista.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukraina on saanut Saksalta lisää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Hän ei kommentoi Saksalta saatujen asejärjestelmien määrää, vaan kuvailee maan ”Patriot-komponentin vahvistuneen”.

Zelenskyi kiittää Saksaa ja erityisesti liittokansleri Friedrich Merziä.

– Olemme valmistelleet tätä ilmapuolustuksen vahvistamista jo jonkin aikaa, ja nyt saavutettu sopimukset on pantu käytäntöön. Kiitän kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän työhön!

Zelenyskyin mukaan Venäjä yrittää ilmaiskuilla kompensoida hidasta etenemistä rintamalla.

Hän näkee Ukrainan ilmapuolustuksen vahvistamisen erittäin tärkeänä askeleena kohti sodan päättymistä.

– Yhteistyössä kumppaneidemme kanssa me jatkamme työtä luotettavan ilmapuolustusjärjestelmän rakentamiseksi. Kykymme tulevat takaamaan turvallisuuden paitsi Ukrainalle, myös kumppaneillemme tarvittaessa.

Zelenyskyin mukaan Ukraina käy neuvotteluja ilmapuolustuksen vahvistamisen seuraavista askelista sekä hallitusten että järjestelmien valmistajien kanssa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)