Ukraina sai Saksalta lisää Patriot-järjestelmiä

Ukraina on saanut Saksalta lisää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Hän ei kommentoi Saksalta saatujen asejärjestelmien määrää, vaan kuvailee maan ”Patriot-komponentin vahvistuneen”.
Zelenskyi kiittää Saksaa ja erityisesti liittokansleri Friedrich Merziä.
– Olemme valmistelleet tätä ilmapuolustuksen vahvistamista jo jonkin aikaa, ja nyt saavutettu sopimukset on pantu käytäntöön. Kiitän kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän työhön!
Zelenyskyin mukaan Venäjä yrittää ilmaiskuilla kompensoida hidasta etenemistä rintamalla.
Hän näkee Ukrainan ilmapuolustuksen vahvistamisen erittäin tärkeänä askeleena kohti sodan päättymistä.
– Yhteistyössä kumppaneidemme kanssa me jatkamme työtä luotettavan ilmapuolustusjärjestelmän rakentamiseksi. Kykymme tulevat takaamaan turvallisuuden paitsi Ukrainalle, myös kumppaneillemme tarvittaessa.
Zelenyskyin mukaan Ukraina käy neuvotteluja ilmapuolustuksen vahvistamisen seuraavista askelista sekä hallitusten että järjestelmien valmistajien kanssa.
