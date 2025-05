Ukraina saa USA:sta F-16-hävittäjiä varaosiksi

Yhdysvaltain ilmavoimat on lähettämässä käytöstä poistettuja F-16-hävittäjiä Ukrainaan varaosiksi. Ilmavoimien tiedottaja on vahvistanut, että lahjoitettavat koneet on otettu lentokoneiden hautausmaalta Davis-Monthanin lentotukikohdasta Arizonassa. Koneista on jo hyödynnetty niin paljon osia, ettei niitä voi enää käyttää operatiivisesti.

– [Ilmavoimat] on tukenut eurooppalaisten Ukrainaan lahjoittamien F-16-koneiden ylläpitoa toimittamalla käyttökelvottomia ja täysin ei-operatiivisia F-16-hävittäjiä Ukrainaan varaosiksi. Nämä koneet on poistettu aktiivisesta käytöstä, eivätkä ne ole lennettäviä. Mikä tärkeintä, niistä puuttuu kriittisiä osia, kuten moottori ja tutka, eikä niitä voida palauttaa operatiiviseen käyttöön, ilmoitti tiedottaja.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on hyväksynyt 310,5 miljoonan dollarin FMS-myynnin Ukrainalle sisältäen F-16-koneiden ylläpitoa sekä ohjaajien ja mekaanikkojen koulutusta. Summaan sisältyy myös koneiden varaosia ja tarvikkeita, muokkauksia ja päivityksiä, maakäsittelylaitteita, julkaisuja ja teknistä dokumentaatiota, ohjelmistoa ja tukea, suunnittelua, teknistä ja logistista tukea sekä koulutusta operointiin, huoltoon ja ylläpitoon.

Ulkoministeriön mukaan myynti tukee Yhdysvaltojen ulkopolitiikan ja kansallisen turvallisuuden päämääriä ”parantamalla turvallisuutta kumppanimaassa, joka on poliittisen vakauden ja taloudellisen kehityksen voima Euroopassa”. Koulutus ja laitteet parantavat ministeriön mukaan Ukrainan puolustuskykyä varmistaen, että sen ohjaajat ovat koulutettuja ja parantaen koulutuksella sen yhteistoimintakykyä Yhdysvaltain ilmavoimien kanssa.

Yhdysvallat mahdollisti F-16-hävittäjien toimitukset Ukrainaan elokuussa 2023. Niitä ovat toimittaneet ja toimittamassa Norja, Tanska, Alankomaat ja Belgia.