Ukraina rakentaa uutta puolustushaaraa

Ukrainan parlamentti Verhovna Rada hyväksyi 9. lokakuuta 2025 lakiehdotuksen uuden puolustushaaran, kybervoimien, luomiseksi. Ukrainan asevoimien pääesikunta aloitti sen synnyttämiseksi liittyvät prosessit jo ennen hyväksyntää.

Asevoimien johdon lähteet kertoivat BBC Ukrainalle odottavansa kybervoimien toiminnan alkavan vuodenvaihteen tienoilla. Kybervoimien valmistelu on ollut käynnissä vaihtelevalla tahdilla jo elokuusta 2021 lähtien, jolloin presidentti Volodymyr Zelenskyi sääti ”kiireellisistä toimista maan kyberpuolustuksen järjestämiseksi”.

Yksi ensimmäisistä toimista oli kyberjoukkojen perustaminen. Silloinen puolustusministeri Aleksei Reznikov kertoi joulukuussa 2021 sen olevan yksi ministeriön pääprioriteeteista.

Puolustushaarana kybervoimat ovat suoraan asevoimien komentajan alainen. Lakiluonnoksen mukaan sen tehtävä on ”rakentaa ja käyttää tehokkaasti kyberpuolustuksen kykyjä, hankkia sotilaallinen etulyöntiasema vihollisesta ja heikentää sen kykyjä suorittamalla operaatioita elektromagneettisessa spektrissä ja kyberavaruudessa”. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa, että uusi puolustushaara ottaa vastuun kyberoperaatioista ja verkkotiedustelusta.

Ukraina on suorittanut tällaisia operaatioita Venäjän hyökkäyssodan alusta asti. Lähes joka viikko raportoidaan venäläisyhtiöiden hakkeroinnista tai hyökkäyksistä Venäjän hallintoon kuuluvia verkkosivustoja vastaan.

Heti sodan alussa digitaalisen siirtymän ministeriö ilmoitti perustavansa IT-armeijan, johon kuuluu oletettavasti noin 200 000 ukrainalaista ja ulkomaista asiantuntijaa. He torjuvat Venäjän kyberhyökkäyksiä päivittäin ja tekevät vastahyökkäyksiä Kremlin verkkoresursseja vastaan. Lisäksi Ukrainan asevoimissa on asiakirjojen mukaan jo pitkään toiminut erillinen yksikkö, jonka toiminta on uuden puolustushaaran mukaista.

Mihin uutta puolustushaaraa siis tarvitaan, kysyvät jotkut asiantuntijat Ukrainan parlamentissakin. Heidän pelkonaan on, että uusi puolustushaara voi aiheuttaa epätasapainoa asevoimien rakenteessa. Heidän mielestään on epäselvää, miksi kybervoimille annetaan samat tehtävät kuin kyberpuolustuksessa toimivilla yksiköillä ja virastoilla jo on.

Asevoimien elektronisen ja kybersodankäynnin yksikön komentaja eversti Ivan Pavlenko tunnustaa, että kyberavaruudessa toimivat yksiköt ovat saavuttaneet tehokkaita tuloksia. Hän perustelee uuden puolustushaaran luomista järjestelmän kehittämistarpeella.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n entinen johtaja Konstantin Korsun kertoo suoremmin, että kyberoperaatioiden suorittamisessa on vallinnut anarkia. Kaikki on ollut täysin spontaania ja koordinoimatonta. Kybervoimien luomisella on tarkoitus lopettaa tämä omavaltaisuus, joka on silloin tällöin aiheuttanut haittaa myös Ukrainalle. Toisinaan kotimaiset hakkerit ovat vaikeuttaneet omien kyberyksiköiden toimintaa. Uuden puolustushaaran on tarkoitus yhdistää tekijät saman yksikön alle ja koordinoida niiden toiminta.