Ukraina nimesi valtioita rauhanneuvottelujen ohjaajiksi – mukana Suomi

– Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Saksa, Italia, Suomi, Norja ja Puola ovat Euroopan maat, jotka ovat aktiivisimmin mukana meneillään olevassa neuvotteluprosessissa. Olen ehkä missannut jonkun, mutta presidentti harjoittaa tällä hetkellä ehdottoman intensiivistä ja laajamittaista kansainvälistä toimintaa ja se vain kasvaa, totesi Ukrainan presidentin kanslian varajohtaja Ihor Brusilo Ukrinformin mukaan.

Hänen mukaansa seuraavat kaksi kuukautta ovat erityisen kiireisiä presidenttiä koskevien diplomaattisten toimien suhteen.

– Kesäkuu on erityisen aktiivinen, ja heinäkuu on yhtä kiireinen. Lyhyesti sanottuna, ei ole vapaata minuuttiakaan etsittäessä mahdollista ratkaisua tähän tilanteeseen. Presidentti harjoittaa todella laajamittaista diplomaattista ja kansainvälistä työtä, Brusilo lisäsi.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi kävi tiistaina keskusteluja eurooppalaisten johtajien kanssa. Niiden aikana hän kertoi äskettäisestä keskustelustaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

– Jatkamme tänään aktiivista yhteistyötä kumppaniemme kanssa. Olen jo puhunut Suomen presidentti Alexander Stubbin, Italian pääministerin Giorgia Melonin, Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin, Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren kanssa. Lisää keskusteluja on vielä tänään – päivä ei ole vielä ohi, hän sanoi tiistai-iltaisessa videopuheessaan.

– Tarvitsemme yhteisiä kantoja ja koordinoidumpaa toimintaa. Diplomatia on vahvempaa, kun olemme yhtenäisiä. On tärkeää, että Amerikka pysyy mukana rauhanprosessissa. Venäjä pelkää Amerikkaa. Amerikan vaikutusvallalla on voima pelastaa monia ihmishenkiä, jos sitä käytetään painostamaan (Vladimir) Putinia lopettamaan sota, Zelenskyi sanoi.

Hän totesi, että Ukraina on valmis suoriin neuvotteluihin Venäjän kanssa missä tahansa muodossa, joka voisi tuottaa tuloksia.

– Keskustelemme tulevista tapaamisista Venäjän kanssa kumppaneidemme kanssa. Suorista keskusteluista, joihin Ukraina on ehdottomasti valmis, missä tahansa muodossa, joka voisi tuottaa tuloksia. Olen kiitollinen kaikille, jotka tukevat meitä, Zelenskyi sanoi.

Samalla hän korosti tarvetta syventää Venäjän vastaisia pakotteita.

– Jatkamme työtämme Yhdysvaltojen kanssa eri tasoilla asetettujen pakotteiden suhteen. Teemme selväksi, että tämä on välttämätöntä, jotta Putin ei voi valehdella sodan lopettamisesta. Aika näyttää meille, että olemme oikeassa.