Ukraina jatkaa hyökkäystä useissa rintamakohdissa

Ukrainan joukot suorittivat lauantaina vastahyökkäysoperaatioita useissa etulinjan kohdissa, kertoo Institute for the Study of War (ISW) -ajatuspajan tuore raportti.

Ukrainan joukkojen kerrotaan saavuttaneen marginaalisia voittoja lähellä Rozdolivkaa ja määrittelemättömiä voittoja lähellä Klishchiivkaa, molemmat Bakhmutin pohjoispuolella. Arviot perustuvat venäläisiin lähteisiin.

Hyökkäysoperaatioita raportoitiin myös Zaporižjan ja Donetskin oblastien välisellä hallinnollisella rajalla sekä Orikhivin etelä- ja lounaispuolella Länsi-Zaporizhian alueella.

Ukrainan eteneminen on kuitenkin toistaiseksi rajallista ja sen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että suurinta osaa joukoista ei ole tällä hetkellä sidottu hyökkäysiin.

Yhdysvaltalainen kenraali Mark Milley on antanut tuoreen arvion vastahyökkäyksen kestosta. Milleyn mukaan operaatio voi kestää odotettua kauemmin.

Ukrainan joukot etenevät tietoisesti vaikeiden miinakenttien läpi ja etenevät hitaasti 500–2000 metriä päivässä. Milleyn mukaan voidaan odottaa vastahyökkäyksen kestävän jopa 10 viikkoa. Milley varoitti lisäksi, että se tulee olemaan pitkä ja todennäköisesti kallis operaatio.

Vastauksena Ukrainan operaatioihin, Venäjän kerrotaan vetävän joukkoja muualta Ukrainasta vastatakseen operaatioihin Bakhmutin ympärillä. Muun muassa ilmavoimia on siirretty Bahmutia kohti.

Venäläislähteet väittävät Ukrainan joukkojen suorittavan pieniä hyökkäyksiä ja tiedusteluoperaatioita Etelä-Ukrainassa. Väitteet tukevat Ukrainan viestiä siitä, että vastahyökkäyksen päävaihe ei ole vielä käynnistynyt.

Venäläiset juhlivat Ukrainan pienimuotoisten maihinnousujen torjumista Hersonin alueen itärannalla suurena voittona. ISW:n mukaan liioiteltu reaktio voisi viitata siihen, että Venäjän armeijan komento pelkää Ukrainan hyökkäystä alueella tai tavoittelee informaatiovoittoa Wagner-kapinan jälkeen.

Wagner-ryhmää on myös riepoteltu Venäjän valtion tiedotusvälineissä, jossa on kyseenalaistettu Wagnerin tehokkuutta. ISW katsoo, että tämä voi olla uusi toimi, jolla Venäjä pyrkii integroimaan ryhmän osaksi puolustusministeriötään tai hajottamaan sen.

