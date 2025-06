Ukraina iski Suomen lähellä: Tältä Venäjän tärkeässä tukikohdassa nyt näyttää

Ukrainan dronehyökkäys Venäjän pohjoiseen Olenjan lentotukikohtaan tuhosi kokonaan ainakin neljä strategista Tu-95-pommikonetta ja yhden An-12-kuljetuskoneen, kertoo Barents Observer.

Tämä käy ilmi avointen lähteiden tiedusteluun erikoistuneen AviVector-tiimin sosiaalisessa mediassa jakamista satelliittikuvista (jutun alla), jotka otettiin 3. kesäkuuta 2025 kaksi päivää Ukrainan laajan dronehyökkäyksen jälkeen.

Suomen lähellä sijaitsevassa Venäjän Olenjassa tuhoutui kokonaan viisi lentokonetta.

Satelliittikuvissa näkyy myös kaksi Mi-24-helikopteria, jotka ovat saattaneet vaurioitua hyökkäyksessä. Kiitotiellä on myös Tu-160-pommikone, johon ukrainalaiset dronet eivät näytä osuneen.

AviVectorin mukaan Venäjän Irkutskissa sijaitsevassa Belajan lentotukikohdassa tuhoutui lisäksi kolme Tu-95-pommikonetta sekä neljä Tu-22-pommikonetta.

Ukrainan hämähäkin verkoksi kutsuttua operaatiota oli suunniteltu 18 kuukautta. Yli 100 dronea nousi ilmaan kuorma-autoihin asennetuista konteista, ja iski samaan aikaan neljään lentotukikohtaan eri puolilla Venäjää.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n mukaan dronet osuivat yli 40 kohteeseen.

Venäjän ilmavoimat käyttää Olenjan tukikohtaa usein terrori-iskuissaan Ukrainan kaupunkeia vastaan.

The unprecedented Ukrainian drone attack on Russia's far northern Olenya air base resulted in the complete destruction of at least four Tu-95MS strategic bombers, satellite images show

Some more detailed images for the destroyed planes and the Il-76 along with a Tu-22M3, An-12 and two helicopters. pic.twitter.com/jPelp9sZ7l

— AviVector (@avivector) June 4, 2025