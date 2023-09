Ukraina haluaa yhden hävittäjätyypin voittaakseen, toisen voiton jälkeen

Ukrainan puolustusministeri Oleksiy Reznikov kertoi elokuun 29. päivän 2023 mediatilaisuudessa ilmavoimien komentajan, kenraali Mykola Oleschukin sanoneen Ruotsin-matkalta palattuaan, että ukrainalaiset taistelevat myös Gripenien saamiseksi. Hän jatkoi, että Gripen ohittaa Eurofighter Typhoonin ja Dassault Rafalen Ukrainan turvallisuushaasteiden edellyttämissä ominaisuuksissa, kuten monipuolisessa aseistuksessa, käytön yksinkertaisuudessa ja laskeutumiskyvyssä tavallisille maanteille.

Samaan aikaan F-16:sta on tulossa Ukrainan pääasiallinen monitoimihävittäjä optimaalisimpana ratkaisuna Ukrainan asevoimille. Ilmavoimille ei kuitenkaan olla luomassa kahden hävittäjätyypin hintavaa ja potentiaalista logistista painajaista, vaikka Ukrainalla on parhaillaankin käytössä monta taistelukonetyyppiä. Sen sijaan hävittäjähankinta ollaan jakamassa kahteen vaiheeseen: yksi hävittäjätyyppi voiton saavuttamiseksi ja toinen voiton jälkeen.

Ukrainan ilmavoimien on arvioitu tarvitsevan 200 hävittäjää, mutta niitä on toistaiseksi luvassa vain 73, joista 42 Alankomaista, 19 Tanskasta ja 12 Norjasta. Niistä kaikki eivät välttämättä ole taistelukelpoisia ja osa ei ole ehkä edes lentokelpoisia. Niiden toimitukset jakaantuvat monelle vuodelle, esimerkiksi Tanskan F-16-hävittäjät toimitetaan erissä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Toimitettavat F-16-koneet on valmistettu 80-luvulla, viimeiset 90-luvun alussa. Niiden käyttöikä riittää enintään 2030-luvun puoliväliin saakka. Siksi muun muassa Romania, joka on ottanut käyttöön näitä käytettyjä F-16-koneita, on nyt jo tilaamassa F-35-koneita. On myös otettava huomioon, että sodanajan käyttö kuluttaa koneita paljon nopeammin kuin rauhanajan käyttö, minkä vuoksi Ukrainalle F-16-koneiden korvaamiskysymys on aiheellinen jo ennen niiden saapumista.

Yksinkertaisin ratkaisu olisi tilata uusia F-16V Block 70/72 -koneita, mutta Lockheed Martin pystyy toimittamaan nykyisiäkin uusien tilausten koneita aikaisintaan vuosina 2027 tai 2028. Koneiden hinta on myös korkea, jopa yli 150 miljoonan euron luokkaa.

Tässä tilanteessa Saabin Gripenillä voisi olla etulyöntiasema. Saab ei ole saanut konetyypin tilauksia pitkiin aikoihin, jolloin niitä voisi ainakin teoreettisesti saada nopeammin kuin F-16-koneita. Koneiden hinta olisi melko todennäköisesti edullisempi, ja Saabin valmius tarjota koneiden tuotantoa ostajamaahan sopisi varmasti erinomaisesti Ukrainalle sodan jälkeen.