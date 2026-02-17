Uhrilampaat-filmiklassikon tähti pyytää anteeksi transhahmoa

Uhrilampaat– elokuvassa näytellyt Ted Levine pyytää anteeksi transsukupuolista hahmoaan. Asiasta kirjoittaa Hollywood Reporter.

– Elokuvassa on tiettyjä piirteitä, jotka eivät kestä aikaa kovin hyvin, näyttelijä sanoi Hollywood Reporterille.

– Me kaikki tiedämme nykyään enemmän, ja olen paljon viisaampi transsukupuolisuuskysymyksissä. Siinä käsikirjoituksessa ja elokuvassa (Uhrilampaat) on joitain valitettavia repliikkejä, Levine jatkoi.

Elokuvassa Levine esitti sarjamurhaajaa nimeltä Buffalo Bill. Hahmo tappoi naisia voidakseen käyttää heidän ihoaan. Myöhemmin Levine sanoo katuneensa roolisuoritustaan, kun oli keskustellut transsukupuolisten ihmisten kanssa ja oppinut ymmärtämään paremmin heitä.

– On ikävää, että elokuva mustamaalasi sen [transsukupuolisuuden], ja se on täysin väärin.

Buffalo Billia ei elokuvassa suoraan sanota transsukupuoliseksi. Hän kuitenkin käytti naisten vaatteita, meikkiä ja ihoa osana pakonomaista tarvetta ”muuttua naiseksi”.

– En esittänyt häntä homoseksuaalina tai transsukupuolisena. Luulen, että hän oli vain sekaisin oleva heteromies, Levine toteaa.