”Uhriksi joutunut saa elinkautisen ja rikoksentekijä ehdollisen”

Eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin lakiesityksestä, joka pyrkii nopeuttamaan lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä. Kokoomuksen Ben Zyskowiczin johdolla useat kansanedustajat totesivat lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten olevan iljettäviä rikoksia.

– On todella tärkeätä, että näiden rikosten uhrien kannalta käsittelyaikoja niin esitutkinnassa kuin prosessissa muutenkin voitaisiin lyhentää nykyisestä huomattavasti, Ben Zyskowicz sanoi.

Poliisitaustainen kansanedustaja Kari Tolvanen (kok.) totesi esityksen olevan hyvä mutta ongelman olevan henkilöstön riittävyys.

– Tosiasiahan on, että rikoksen uhriksi joutunut lapsi saa usein elinkautisen ja rikoksentekijä ehdollisen vankeustuomion, jos asian kärjistää näin. Uhrille tulee traumoja, joita hän loppuelämänsä kantaa, Kari Tolvanen sanoi.

– Ja se on ihan hienoa, jos me tehdään täällä tämmöinen lainsäädäntö, että ohituskaista tulee näille lapsiin kohdistuville seksuaalirikoksille, mutta kun ne tekevät kädet sieltä puuttuvat.

– Kun nämä ovat niin vaikeita juttuja tutkia, niin jos joku valmistuu sieltä poliisiammattikorkeakoulusta, ei häntä voi suoraan seksuaalirikostutkintaan laittaa. Hän ei osaa sitä, ja näin suomeksi sanottuna hänen päänsäkään ei kestä sitä, koska nämä ovat erittäin kuormittavia juttuja henkisesti tutkia. Itse olen näidenkin kanssa ollut tekemisissä, ja kuolemien, murhien ynnä muiden. Täytyy sanoa, että minunkin mielestäni, tällä synkällä taustallani, tämä seksuaalirikostutkinta on kuormittavinta tutkintaa, mitä on henkisesti, ja se vaatii vuosien kokemuksen ja koulutuksen, että oppii kaikki menetelmät esimerkiksi kuulusteluihin ynnä muihin, että se on luotettava, oikeusvarma kuulustelu, ettei pystytä väittämään, että lasta johdatettiin, Tolvanen kuvaili.

Perjantain keskustelussa kokoomuksen Paula Risikko sanoi hämmästelleensä myös rangaistusten kovuusastetta.

– Eli on aika lieviä rangaistuksia minun näkökulmastani, kun lukee lehdestä, mitä on saanut rangaistukseksi. En tietenkään voi ottaa kantaa siihen, se on oikeuslaitoksen tehtävä, enkä tiedä yksityiskohtia, mutta jotenkin tuntuu, että joissain kohdissa aika lieviä rangaistuksia tulee, kun ottaa huomioon, mitä se tarkoittaa lapsen koko elämälle, Risikko totesi.