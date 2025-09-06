Tyrmistys SDP:n ehdotuksesta: ”Ei näin saada Suomea kuntoon”

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin esiintyminen Ykkösaamussa lauantaina on herättänyt runsaati keskustelua poliitikoiden keskuudessa. Kysyttäessä vaihtoehtoa hallituksen tekemiin sopeutuksiin, listasi Lindtman toimia, jotka kasvattaisivat valtion menoja miljardiluokassa.
Lindtman olisi perunut hallituksen päättämän 365 miljoonan euron säästön tuettuun asuntorakentamiseen, palauttanut aikuiskoulutustuen (175 miljoonaa euroa), palauttanut ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapauden (74 miljoonaa euroa) ja palauttanut ensiasunnon ostajan korkovähennysoikeuden.
Lindtmanin ainoat säästökohteet olivat yritystukien ja maataloustukien leikkaus, joista kertyisi SDP:n ilmoittamien lukujen mukaan 200 miljoonaa euroa. Näistäkin osa on jo nykyisen hallituksen ilmoittamia leikkauksia, joten todelliset leikkaukset jäisivät hyvin vähäiselle tasolle.
Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo vaikuttaa viestipalvelu X:ssä julkaisemansa kirjoituksen perusteella pettyneen Lindtmanin esittämien toimien todelliseen vaikutukseen.
– SDP:n puheenjohtajalla oli tunti prime timessa kertoa SDP:n vaihtoehto. Tuloksena muutama sata miljoonaa leikattavaa (hyvin luovalla laskennalla). Loppu oli pelkkää menojen lisäystä. Eli heidän tarinassaan on miljardiluokan aukkoja. Ei näin saada Suomea kuntoon, Wallinheimo lataa.
Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen puolestaan tarttui omassa viestipalvelu X:ssä julkaistussa postauksessaan Lindtmanin puheisiin siitä, miten SDP olisi valmis mittaviin sopeutuksiin tulevalla vaalikaudella. Hänkään ei vaikuttanut tyytyväiseltä Lindtmanin luettelemiin tapoihin toteuttaa tulevat sopeutukset.
– Kuuntelin @AnttiLindtman ykkösaamun linjauksia. Pisteet siitä, että hän ilmotti olevansa valmis ensi vaalikaudella yli 5 miljardin talouden tasapainottamiseen. Vielä kun kuulisi millä keinoilla se tehdään, Satonen kirjoittaa.
