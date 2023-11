Tyrmäys Nord Stream -teorialle: Purjeveneen käyttö ei ole uskottavaa

Ukrainan asevoimien erikoisjoukkojen eversti Roman Tservinskyn on väitetty olleen yhteydessä Nord Stream -kaasuputkien sabotointiin.

Washington Post– ja Spiegel-lehtien selvityksessä väitetään, että uransa aikana ansioitunut 48-vuotias eversti olisi toiminut koordinaattorina eli järjestänyt logistiikkaa ja tukea kuusihenkiselle ryhmälle, joka olisi vuokrannut purjeveneen tekaistujen henkilöllisyyspaperien avulla.

Teorian mukaan ryhmä olisi asettanut sukelluslaitteiden avulla räjähteitä maakaasuputken päälle. Kolme räjähdystä aiheutti suuria vuotoja Nord Stream 1- ja 2 -putkiin syyskuun 26. päivänä 2022.

Roman Tservinskyn kerrotaan saaneen määräyksensä korkeammilta tahoilta, jotka olivat asevoimien komentajan, kenraali Valeri Zaluzhnyin alaisuudessa. Tservinsky kiistää väitteet jyrkästi ja sanoo niiden olevan osa Venäjän propagandaa.

Eversti on tällä hetkellä vangittuna Kiovassa. Häntä syytetään väärinkäytöksistä liittyen operaatioon, jolla pyrittiin houkuttelemaan venäläisiä lentäjiä loikkaamaan Ukrainaan heinäkuussa 2022.

Useat länsimaiset asiantuntijat ovat jo aiemmin tyrmänneet teoriat siitä, että Nord Stream -kaasuputkien räjäyttämisessä olisi voitu käyttää pientä purjevenettä, jolta käsin sukeltajaryhmä olisi operoinut.

Erityisesti Saksan ja Yhdysvaltain medioissa levinnyttä teoriaa on Verkkouutisten tietojen mukaan kummasteltu laajasti myös viranomaispiireissä. Verkkouutisten aiemmin jututtamat suomalaiset ja ulkomaiset sotilaslähteet ovat suhtautuneet niin sanottuun venetarinaan epäillen. Tarinaa on uumoiltu mahdolliseksi disinformaatio-operaatioksi.

Putkien alueella liikkui samoihin aikoihin Venäjän laivaston aluksia, jotka oli varustettu pienoissukellusveneillä. Kreml on taas syyttänyt sabotaasista Britanniaa ja Yhdysvaltoja.

Saksalaisen N-TV:n selvityksen mukaan sabotaasiin väitetysti käytetyn veneen vuokraamiseen kytkeytyviä ja aiemmin ukrainalaisiksi väitettyjä henkilöitä on myöhemmin paljastunut venäläisiksi. Esimerkiksi eräs tutkinnan kohteena oleva henkilö oli mukana järjestämässä vuoden 2014 Krimin kansanäänestystä ja on tukenut näkyvästi Venäjä-mielistä politiikkaa.

