Työttömyyskassa paljastaa: Nämä hakemukset kasvoivat 52 prosenttia

Ansiopäivärahan saajamäärä kasvoi tammikuussa yli kymmenen prosenttia, ilmenee Avoimen työttömyyskassan A-kassan tilastoista. Kassasta sai ansiopäivärahaa tammikuussa 2026 yhteensä 25 717 ihmistä. Määrä vastaa 9,5 prosenttia kassan kaikista jäsenistä.
A-kassa maksoi ansiopäivärahaa tammikuussa yhteensä 32,6 miljoonaa euroa. Summa kasvoi joulukuusta 7,2 prosenttia, mutta oli 34,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.
Lomautettujen osuus nousi 40 prosenttiin. Lomautusajan ansiopäivärahaa sai tammikuussa 10 186 henkilöä, mikä on 30,4 prosenttia enemmän kuin joulukuussa (7 811). Vuodentakaiseen verrattuna lomautettujen määrä kuitenkin laski 28,3 prosenttia (14 205).
Hakemusmäärät kasvoivat alkuvuodelle tyypillisesti. Tammikuussa kassaan saapui 35 058 hakemusta, mikä on 17,1 prosenttia enemmän kuin joulukuussa (29 076). Viime vuoden tammikuuhun verrattuna hakemusmäärä kuitenkin laski 28,1 prosenttia (48 788).
Ensihakemuksia jätettiin peräti 52,2 prosenttia enemmän kuin joulukuussa. Nyt kerätyt helmikuun puolivälin luvut viittaavat kassan mukaan saajamäärän kasvuun myös helmikuussa. Kuukauden puoliväliin mennessä ansiosidonnaista on maksettu 16 462 jäsenelle.
Edellä esitetyt luvut sisältävät vain A-kassan maksamat ansiopäivärahat. Kassaan kuuluu noin 250 000 jäsentä, mikä tekee siitä Suomen kolmanneksi suurimman työttömyyskassan.
Suurin osa A-kassan jäsenistä työskentelee teollisuuden, rakentamisen sekä auto- ja kuljetusalan tehtävissä. Tilastot kuvaavat siten erityisesti näiden alojen kehitystä. Saajamäärien muutoksiin voivat vaikuttaa yleisen työllisyystilanteen lisäksi työttömyysturvaan tehdyt lakimuutokset, kuten työssäoloehdon ja ansiopäivärahan ehtojen muutokset.
