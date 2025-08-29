Tuore Akava Worksin työttömyys- ja lomautuskatsaus osoittaa, että työttömyyden kasvu on hidastunut selvästi viime kuukausina. Heinäkuun lopussa työttömiä oli yhteensä 320 280, pois lukien lomautetut, mikä on vajaat 35 180 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Uusia työttömyysjaksoja alkaa vähemmän ja alle vuoden mittainen työttömyys on kääntynyt laskuun, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvaa nopeasti.

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjosen mukaan tuoreissa tilastoissa on myönteisiä merkkejä hidastuvasta työttömyyden kasvusta.

– Niiden pohjalta on kuitenkin vielä mahdoton tunnistaa luotettavasti, onko kyseessä käänne työttömyyden kehityksessä. Uusia työttömyysjaksoja alkaa vähemmän ja alle vuoden mittainen työttömyys on kääntynyt laskuun, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvaa nopeasti.

– Korkeakoulutettujen työttömyys kasvaa nyt hitaammin, ja vastavalmistuneiden työttömyys on laskenut toukokuusta lähtien. Lomautusten määrä on laskenut, jatkaa Sorjonen.

Hänen mukaansa työttömyyden vuosikasvusta 85 prosenttia on pitkäaikaistyöttömyyden kasvua, mikä kertoo työllistymisen vaikeudesta.

– Vähäinen avoimien työpaikkojen määrä pitää työttömyyden korkeana. On mahdollista, että muiden kuin korkeakoulutettujen työttömyys on täpärästi ohittanut lakipisteensä ja kääntynyt laskuun, mutta varmaa se ei ole. Lomautettujen määrä on ohittanut lakipisteensä, Sorjonen sanoo.

– Kun työttömiä on poikkeuksellisen paljon ja avoimia työpaikkoja on niukasti, tilanne suorastaan huutaa työllisyystoimia. Tarvitsemme näissä oloissa muutoksen työttömien opiskelumahdollisuuksiin: nyt on korkea aika parantaa työttömien oikeutta opiskella menettämättä työttömyysturvaansa, jotta he voivat parantaa mahdollisuuksiaan työllistyä uudelleen, painottaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Hänen mielestään monet työsuhdeturvan heikennykset, joita tehdään tällä hallituskaudella, istuvat tähän tilanteeseen erittäin huonosti.

– Työsuhteen alussa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen edellytyksiä helpotetaan, työsuhde voitaisiin jatkossa irtisanoa kevyemmin perustein kuin nykyisin ja työsuhteen aikana työvoiman käytön vähentämiseen liittyviä menettelyvelvoitteita ja neuvotteluaikoja kevennettiin.

Löfgrenin mukaan tämä lisää työttömien määrää sekä luo lisää epävarmuutta ja riskinä on, että muutokset kohdistuvat erityisesti työelämässä aloittaviin nuoriin sekä naisiin, joiden tilanne on ilman heikennyksiäkin vaikea.