”Työtä vapauden puolesta” – Nobelin rauhanpalkinto järjestöille ja aktivistille

Nobelin rauhanpalkinto on tänä vuonna myönnetty valkovenäläiselle aktivisti Ales Bjaljatskille, venäläiselle ihmisoikeusjärjestö Memorialille sekä ukrainalaiselle ihmisoikeusjärjestö Center for Civil Libertiesille. Bjaljatskin on tunnettu valkovenäläinen aktivisti, joka on tällä hetkellä vangittuna.

Nobel-komitean edustaja Beri Reiss-Andersen perusteli valintoja palkinnonjakotilaisuudessa heidän ponnisteluilleen sotarikosten ja ihmisoikeusrikkomusten dokumentoimiseksi.

Palkintojen saajat ovat saaneet onnitteluita ympäri maailmaa.

– Olemme iloisia, että työ vapauden ja ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta palkittiin, Puolan ulkoministeriö tviittaa.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan palkinnot osoittavat kansalaisyhteiskunnan todellisen voiman taistelussa demokratian puolesta.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) onnittelee palkinnon saajia.

– Työnne demokratian, ihmisoikeuksien ja elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan edistämiseksi on nyt tärkeämpää kuin koskaan, Marin tviittaa.

We welcome the fact that their efforts in the struggle for freedom and respect for human rights have been recognised.

Compliments and congratulations to this year's #NobelPeacePrize laureates.

The @NobelPrize committee has recognized the outstanding courage of the women and men standing against autocracy.⁰

They show the true power of civil society in the fight for democracy.

Tell their stories.

Share their engagement.

Help make the world a freer place. pic.twitter.com/45AFJSx1J7

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 7, 2022