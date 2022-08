Twitterin ex-turvallisuusjohtaja: Käyttäjien tiedot ovat vaarassa

Twitterillä on suuria turvallisuusongelmia, jotka vaarantavat palvelun käyttäjien henkilökohtaiset tiedot ja ovat uhaksi yhtiön osakkeenomistajille, kansalliselle turvallisuudelle ja demokratialle, ilmenee The Washington Postille ja CNN:lle vuodetusta ilmiannosta.

Yhdysvaltain kongressille ja liittovaltion viranomaisille tehdyn ilmiannon kirjoittajaksi on paljastunut Twitterin entinen turvallisuusjohtaja Peiter Zatko.

Ilmianto maalaa CNN:n mukaan kuvaa kaoottisesti ja holtittomasti johdetusta yrityksestä, joka esimerkiksi antaa työntekijöilleen mahdollisuuden päästä käsiksi käyttäjiensä arkaluonteisiin tietoihin ilman riittävää valvontaa.

Zatkon kirjoittamassa ilmiannossa väitetään, että Twitterin ylimmät johtajat ovat peitelleet palvelun vakavia haavoittuvuuksia ja myös valehdelleet niin sanottujen bottitilien lukumäärästä. Tällaisia väärennettyjä tilejä voidaan käyttää esimerkiksi valeuutisten ja disinformaation levittämiseen.

Twitter on ilmiannon mukaan lisäksi haavoittuvainen ulkomaisille vaikutamisyrityksille, jotka voivat aiheuttaa vaaraa Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle. Yhtiöllä saattaa Zatkon väitteen mukaan olla jopa muiden maiden tiedustelupalvelussa työskenteleviä vakoojia palkkalistoillaan.

Twitter on kiistänyt ilmiannon väitteet. Yhtiön tiedottajan mukaan turvallisuus ja tietosuoja ovat yhtiön pitkäaikaisia prioriteetteja.

Peiter Zatko erotettiin tämän vuoden tammikuussa Twitterin turvallisuusjohtajan tehtävästä. Yhtiö perusteli potkuja tehottomalla johtajuudelle ja huonolla suoriutumisella.

