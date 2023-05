Twitter ryhtyy poistamaan epäaktiivisia tilejä

Sosiaalisen median palvelu Twitter alkaa poistaa sellaisia käyttäjätilejä, joita ei ole käytetty pitkään aikaan. Asiasta kertoo Twitterin omistaja Elon Musk palvelussa.

Hänen mukaansa poisto koskee sellaisia tilejä, joita ei ole käytetty useisiin vuosiin. Tällaisten tilien poistuminen palvelusta tarkoittaa myös sitä, että monien käyttäjätilien seuraajamäärät laskevat.

Muskin ilmoitus herätti huolen siitä, mitä tapahtuu kuolleiden käyttäjien Twitter-tileille ja heidän julkaisuilleen.

Muskin mukaan tilit tullaan arkistoimaan. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, mitä tilien arkistointi tarkoittaa ja ovatko arkistoitujen tilien julkaisut edelleen kaikkien luettavissa.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop

— Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023