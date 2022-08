Twitter hakkeroinnin kohteena – käyttäjien tietoja vuotanut

Twitter on joutunut verkkohyökkäyksen kohteeksi, jonka seurauksena käyttäjien tietoja on voinut vuotaa ulkopuolisille. Twitter kertoo asiasta blogissaan. Bleeping Computer -sivuston mukaan hyökkäys on koskenut yli 5,4 miljoonaa käyttäjätiliä.

Kyseessä on ollut niin sanottu ”nollapäähaavoitus”. Haavoittuvuutta käyttäen hakkeri on voinut selvittää, kuuluuko jokin tietty puhelinnumero tai sähköpostiosoite jollekin Twitterin käyttäjätilille.

Hyökkäyksen takia hakkeri on voinut saada selville sellaisten ihmisten henkilöllisyyden, joka käyttää Twitteriä muulla kuin oikealla nimellään. Hyökkäyksessä hakkeri sai haltuunsa myös kaiken käyttäjätileihin liittyvän julkisen datan.

Haavoittuvuus sai alkunsa kesäkuun 2021 päätöksestä. Verkkohyökkäys tuli Twitterin tietoon tämän vuoden tammikuussa. Sittemmin järjestelmässä ollut haavoittuvuus on korjattu.

Tapaus ei Twitterin mukaan vaadi käyttäjiltä toimenpiteitä. Sosiaalisen median yhtiö pahoittelee tapahtunutta ja vakuuttaa, että se pitää käyttäjiensä yksilöllisyyden suojelua velvollisuutenaan.