Tutkimus: Ukrainan sota voi heikentää Euroopan yhtenäisyyttä

Venäjän Ukrainaan kohtaan kohdistama hyökkäys voi heikentää Euroopan yhtenäisyyttä. Tähän tulokseen päätyi tuore ECFR:n teettämä tutkimus.

Kyselytuloksista nousee esille, että eurooppalaisten solidaarisuus Ukrainaa kohtaan on kasvanut Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Tästä huolimatta pitkällä aikavälillä eurooppalaisten yhtenäisyyden tunne voi jopa heikentyä.

Vastauksista ilmenee, että eurooppalaiset jakaantuvat ”rauhan”-leiriin (35 %), joka haluaa sodan päättyvän mahdollisimman pian, ja ”oikeus”-leiriin, joka uskoo, että kiireellisempi tavoite on Venäjän rankaiseminen (25 %).

Kaikissa maissa Puolaa lukuun ottamatta ”rauhan”-leiri on suurempi kuin ”oikeus”-leiri. Euroopan kansalaiset ovat huolissaan taloudellisten pakotteiden kustannuksista ja ydinvoiman leviämisen uhkasta. Ellei jokin dramaattisesti muutu, he vastustavat pitkää ja pitkittynyttä sotaa.

Vain Puolassa, Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa on merkittävää julkista tukea sotilasmenojen lisäämiselle.

ECFR katsoo, että hallitusten on löydettävä uusi kieli näiden nousevien leirien välisen kuilun kuromiseksi umpeen vahvistaakseen Euroopan yhtenäisyyttä ja välttääkseen polarisoitumista maiden välillä ja niiden sisällä. Tärkeintä on esittää asetoimitukset ja pakotteet osana puolustussotaa.

