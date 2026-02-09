Sähköautoilla hieman polttomoottoriautoja pienempi onnettomuusriski

Täyssähköautoilla ajetaan hieman vähemmän loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia kuin polttomoottoriautoilla, kertoo Aalto-yliopistossa tehty tuore tutkimus.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko henkilöautojen vahinkotiheydessä eroa käyttövoimittain. Aineistona oli liikennevakuutuksesta korvatut, henkilövammoja aiheuttaneet vahingot vuosina 2019–2023. Tutkimuksessa olivat mukana vuonna 2012 rekisteröidyt ja sitä uudemmat henkilöautot.

Tutkimuksen mukaan henkilöautot eivät ole Suomessa nykytilanteessa turvallisempia kuin kymmenen vuotta sitten. Uusinta teknologiaa edustavien akkusähköautojen onnettomuusaste ajokilometreihin suhteutettuna oli 20 prosenttia korkeampi kuin vastaavan ikäisten polttomoottoriautojen kymmenen vuotta sitten.

– Henkilöautojen turvallisuuskehitys oli nopeaa vuosituhannen alussa, mutta nyt näyttää siltä, että hyvä kehitys on pysähtynyt. Kuljettajaa avustavat aktiiviset turvajärjestelmät yleistyvät autokannassa, mutta kymmenen viime vuoden aikana turvallisuuskehitys näyttää yllättävän vaisulta, tutkimuksen tehnyt Liikennevakuutuskeskuksen teknologiapäällikkö Tapio Koisaari kertoo tiedotteessa.

Eri käyttövoimalla kulkevien ajoneuvojen vahinkotiheydessä ei tutkimuksessa havaittu suuria eroja. Täyssähköautojen ajokilometreihin suhteutettu onnettomuustiheys oli noin 15 prosenttia alhaisempi kuin polttomoottoriautoilla. Hybridien ja polttomoottoriautojen välillä eroa ei ollut. Täyssähköautojen pienempi onnettomuusriski liittyy todennäköisesti siihen, missä autoilla ajetaan, eikä ajoneuvossa käytettyyn teknologiaan.

– Vahinkomääristä ei voi vetää suoria johtopäätöksiä ajoneuvojen turvallisuudesta. Täyssähköautoilla ajetaan nykyisin polttomoottoriautoja enemmän (20600 vs. 15800 km/v), ja ajaminen painottuu enemmän maanteille kuin taajamiin. Maantieajossa tapahtuu vähemmän henkilövahinkoja kilometriä kohti kuin kaupunkialueella, joten ajoympäristö selittää ainakin osaksi sähköautojen hieman pienempää vahinkomäärää, Koisaari toteaa.

Tutkimuksessa yhdistettiin ajoneuvo-, vakuutus- ja onnettomuustietoja vuosilta 2019–2023. Tutkimuksessa olivat mukana miltei kaikki (97,6 prosenttia) Suomessa vuonna 2012 tai sitä myöhemmin yksityiskäyttöön rekisteröidyt henkilöautot. Aineistoon kuuluvilla autoilla ajettiin tutkimusvuosina yhteensä 76 miljardia kilometriä ja yli 11000 henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta.