Tutkijat löysivät maailman pisimmän megasalaman

Tutkijat ovat löytäneet maailman tähän mennessä pisimmän salaman, uutisoi tiedejulkaisu Bulletin of the American Meteorological Society. Salama iski osana ukkosmyrskyä lokakuussa 2017. Se on nyt vahvistettu maailman pisimmäksi salamaksi maailman ilmatieteen järjestön mukaan.

Salaman pituudeksi vahvistettiin 829 kilometriä. Se ylsi Texasin osavaltion itäosista Missourissa sijaitsevaan Kansas Cityyn asti. Salama kesti raportin arvion mukaan noin seitsemän sekuntia. Sen pituus saatiin vahvistettua, kun siitä saatua satelliittidataa analysoitiin uusilla laskentamenetelmillä.

Ennätyssalama kuuluu niin kutsuttuihin megasalamoihin. Artikkelissa kerrotaan tavallisesti salaman olevan joitakin kilometrejä pituudeltaan. Alle prosentti ukkosmyrskyistä tuottaa kuitenkin huomattavan suuria, niin kutsuttuja megasalamoita. Megasalama kulkee ukkospilvien läpi, ja iskee haarautuneena maahan useissa eri paikoissa, jutussa todetaan.