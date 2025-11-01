Tutkijan mukaan yritysten tulisi maksaa käyttäjien datasta

Digimarkkinoita voidaan pitää eräänlaisena vaihdantataloutena, jossa käyttäjien tuottamaa dataa vaihdetaan yritysten tarjoamiin palveluihin, arvioi Työn ja talouden tutkimuksen Laboren projektitutkija Marko Ikävalko. Hänen mukaansa palveluiden sijaan käyttäjille tulisi maksaa rahaa.

– Joka kerta, kun käytämme esimerkiksi Googlen tai Metan ”ilmaisia” palveluita, tosiasiassa maksamme niistä antamalla yrityksille dataa itsestämme. Tätä dataa käytetään esimerkiksi mainosten kohdentamiseen tai tekoälyn kouluttamiseen, hän kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Ikävalkon mukaan digimarkkinoiden rakenne on monille käyttäjille epäselvä.

– Digimarkkinoita voi siis pitää eräänlaisena vaihdantataloutena, jossa dataa vaihdetaan yritysten tarjoamiksi palveluiksi. Samaan aikaan on kuitenkin epäselvää, miten hyvin käyttäjät tiedostavat tämän markkinarakenteen muodon tai olemassaolon.

Tutkija huomauttaa, että ilman käyttäjien luomaa dataa monet yritykset eivät pärjäisi.

– Ei siis ole kohtuutonta ajatella, että käyttäjille pitäisi maksaa ”ilmaisten” palvelujen sijaan rahaa. Datan tuottaminen pitäisi siis mielestäni enenevissä määrin nähdä työnä.