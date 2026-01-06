Tutkija väläyttää Grönlannin painajaistilannetta – ”Suomelle äärimmäinen katastrofi”

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan Yhdysvaltain vihjailut Grönlannin haltuunotosta ovat valtava ongelma Natolle.

Vanhanen korostaa, etteivät Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin puheet Tanskaan kuuluvasta itsehallintoalueesta ole vitsiä tai satunnaista uhoa. Hän huomauttaa niiden ajoittuvan hetkeen, jossa Yhdysvallat on juuri näyttänyt Venezuelassa, mihin se on valmis omilla lähialueillaan.

– Ajoitus on nyt olennaista ymmärtää. Venezuelassa Yhdysvaltojen viesti oli yksinkertainen: etupiiri on etupiiri. Grönlanti ei ole tästä erillinen keskustelu. Se on Yhdysvalloille strateginen alue, jonka merkitys kasvaa nopeasti ja joka liittyy suoraan Kiinan ja Venäjän nousuun, Vanhanen sanoo X:n ketjussaan.

Saari on sotilaallisesti tärkeä Yhdysvalloille. Harvinaiset maametallit, mineraalit, energiavarat ja uudet merireitit kasvattavat asiantuntijan mukaan alueen merkitystä.

– Yhdysvallat ei kysy tässä ensisijaisesti, mitä Tanska ajattelee vaan pohtii Kiinan ja Venäjän muodostamaa riskiä alueella, joka on sille pohjoinen etuvartio. Siksi Trumpin puhe ei ole “ostotarjous” vaan paljon vakavampaa suurvallan ajattelutavan viestintää, Henri Vanhanen kirjoittaa.

Asiantuntija pohtii, miten Nato reagoisi tilanteeseen, jossa sen vahvin jäsen päättäisi rikkoa liittouman peruslogiikkaa.

Hän muistuttaa, ettei puolustusliiton 5. artiklan turvatakuita ole rakennettu tällaista tilannetta varten, jossa uhka tuleekin liittouman sisältä.

– Lopputulos olisi poliittinen halvaus, ei sotilaallinen ratkaisu. Tanska jäisi käytännössä yksin. Euroopalla ei ole sotilaallista kykyä vastustaa Yhdysvaltoja, Henri Vanhanen summaa.

Suomelle tilanne olisi hänen mukaansa ”äärimmäinen katastrofi”.

– Pohjoismainen solidaarisuus vetäisi yhteen suuntaan, Yhdysvaltojen sotilaallinen tuki toiseen. Tässä ristiriidassa ei ole helppoja vastauksia. Painajaismainen skenaario.

