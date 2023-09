Tutkija lintuinfluenssasta IS:lle: Vaarallisen variantin riski on todellinen

Lintuinfluenssaa on tänä vuonna havaittu maailmalla enemmän kuin koskaan, ja myös Suomessa viruksen nopea leviäminen etenkin turkistarhoilla on herättänyt huolta asiantuntijoissa. Vaikka lintuinfluenssa ei toistaiseksi tartu herkästi ihmisiin, on huoli viruksen muuntumisesta kuitenkin aito, kertovat Ilta-Sanomien haastattelemat tutkijat.

Yksi potentiaalinen uhkakuva on turkiseläimiin tarttuneen viruksen sekä ihmisissä syksyn aikana leviävän influenssaviruksen kohtaaminen. Pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa lintuinfluenssan entistä vaarallisemman ja tarttuvamman variantin syntymiseen.

– Tiedämme, että tämä on se mekanismi, jolla pandemiat syntyvät. Sen takia siihen suhtaudutaan vakavasti, sanoo Helsingin yliopiston tutkija Tuomas Aivelo.

Ihmis- ja lintuinfluenssan yhdistymisen todennäköisyyttä suomalaisilla turkistarhoilla on hankala arvioida, mutta riski on Aivelon mukaan ”todellinen”.

Mahdollisen uuden variantin vakavuus ja tarttuvuus ovat niinikään kysymysmerkki. Ihmisiin tarttuva virus tuskin olisi läheskään yhtä tappava kuin nyt jylläävä lintuinfluenssan H5N1-virustyyppi, Aivelo uskoo.

– Mutta jos se pääsisi tehokkaasti leviämään, niin kyllä siitä vaikea pandemia aiheutuisi. Kuolleisuus olisi todennäköisesti jossain 0,1–10 prosentin välissä.

THL:n johtava asiantuntija Niina Ikonen pitää lintuinfluenssan muuntumista ihmiselle vaarallisemmaksi influenssakauden myötä ”epätodennäköisenä”. Siihenkin vaihtoehtoon kuitenkin varaudutaan, hän toteaa.

– Tämä ei tapahdu helposti, mutta mitä pidempään virus kiertää nisäkkäissä, kuten turkiseläimissä, sen suuremmaksi todennäköisyys kasvaa, hän kuvailee viruksen muuntumisprosessia.

– Viruksen leviämisen ja menestymisen kannalta on oleellista, että sen aikaansaama tauti ei johda nopeasti kuolemaan. Mikäli tartunnan saaneen henkilön taudinkuva on vakava eikä mahdollista ihmisten välisiä kontakteja tai johda kuolemaan, virus ei pysty enää tartuttamaan uutta henkilöä, jolloin se kuolee pois, Ikonen kertoo.