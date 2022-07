Tutkija IL:lle Venäjän kehityksestä: Yhteentörmäys yhä lähempänä

Yhteentörmäys Venäjän yhteiskunnan ja hallinnon välillä on yhä todennäköisempää, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Hänen mukaansa suurella osalla venäläisistä on realistinen kuva Ukrainan sodan todellisesta tilanteesta tai ainakin edellytykset oikean tiedon hankkimiseen. Virallisen propagandan mukaisesti ajattelevia on suhteellisen vähän, ja kätkettyä kritiikkiä ja tyytymättömyyttä on paljon.

– Suurempi kysymys on oikeastaan siinä, että kansan enemmistö haluaa tietoisesti sulkea itsensä pois todellisuudesta niin kauan kuin siihen on mahdollisuuksia ja edellytyksiä, jotta muu arki ei häiriinny. Tämä on suurin ongelma, Lassila kertoo Iltalehdelle.

– Siihen valtion lainsäädäntökin tähtää, että pyritään pitämään kansalaiset hyvin passiivisena erilaisella lainsäädännöllä, jossa vähäisempikin kritiikki luo pelotteen, jossa kukaan ei uskalla asettua virallista tarinaa vastaan.

Ensin Kreml korosti hyökkäyssotaa erikoisoperaationa. Nyt sotatila yritetään Lassilan mukaan kääntää uudeksi normaaliksi. Suurin mahdollisen muutoksen aiheuttaja kansalaisasenteissa on taloustilanteen kurjistuminen, joka tulee tapahtumaan vähitellen.

Venäläiset voisivat Lassilan mielestä hyvinkin aktivoitua esimerkiksi mielenosoituksiin, mutta tämä voi olla pitkän prosessin takana.

– Tässä on käynnissä kehitys, jossa tietynlainen yhteentörmäys yhteiskunnan ja hallinnon välillä tulee koko ajan vääjäämättömämmäksi, Lassila arvioi.