Tutkija hämmästelee miinojen vastustajien väitteitä – ”Mihin tämä perustuu?”

Oslon yliopiston ohjusteknologian tutkija Fabian Hoffman ihmettelee viestipalvelu X:ssä kommentteja, joissa kritisoidaan Suomen irtautumista jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta.

Aiemmin YK:n pääsihteri Antonio Guterres ilmaisi huolensa siitä, että useat maat haluavat irtautua sopimuksesta. YK:n aseistariisumistutkimuksen laitoksen tutkija Beatrice Fihn taas totesi, että maiden ei pitäisi käyttää aseita, jotka tappavat lapsia.

– Jalkaväkimiinojen käyttö maanpuolustuksessa tarkoittaa siviilien, erityisesti lasten, asettamista vaaraan vastineena erittäin vähäisestä sotilaallisesta hyödystä. 80 prosenttia jalkaväkimiinojen uhreista on siviilejä, Fihn kommentoi.

Hoffman ei Fihnin näkemystä jaa.

Hän painottaa, että haluaisi itsekin asua sellaisessa maailmassa, jossa jalkaväkimiinoja ei tarvita.

– Mutta jos vaihtoehtona on eksistentiaalisen uhan torjuminen [miinoja] käyttämällä, tai yksipuolisesti sopimuksen noudattaminen, jota uhka ei kunnioita, vaikuttaa valinta selvältä, Hoffman tiivistää.

Ohjustutkija ei myöskään ymmärrä Fihnin näkemystä siitä, että jalkaväkimiinoista olisi vain vähäistä sotilaallista hyötyä. Päinvastoin, kokemukset Ukrainasta näyttävät tilanteen olevan päinvastainen aseistariisumistutkijan näkemyksiin verrattuna.

– Mihin todisteisiin tämä perustuu? Hoffman kysyy.

– Yhdistettynä jatkuvaan taktisen tason valvontaan, ne [miinat] ovat pääsyy sille, että eturintama Ukrainassa on pysynyt pitkälti staattisena vuosikausia.

Vastaavaan lopputulokseen tultiin myös hallituksen esityksessä Ottawan sopimuksesta irtautumisesta.

Esityksessä huomautettiin, että runsaalla panssarimiinojen ja jalkaväkimiinojen käytöllä, yhdessä esteiden ja linnoitteiden kanssa, on Ukrainassa kyetty luomaan vahvoja puolustuslinjoja, joiden läpäiseminen on ollut erittäin vaikeaa.

– Sotilaallisen arvion perusteella jalkaväkimiinat ovat tehokas ase edelleen nykypäivän taistelukentälläkin. Arviota tukee Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa saadut tiedot ja Venäjän asevoimien taktiikan ja joukkorakenteiden kehittyminen, esityksessä tiivistettiin.

