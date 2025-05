Turvapaikan USA:sta saanut Nikolai jäi kiinni luksusjahdin varastamisesta

Venäjän kansalainen Nikolai Vilka pidätettiin 5. toukokuuta 2025 Floridassa dramaattisessa operaatiossa, johon osallistui poliisin yksiköitä niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Häntä epäillään hinaajan ja 20-metrisen, 2,5 miljoonan dollarin arvoisen huvijahdin luvattomasta käyttöönotosta.

Rikostutkijoiden mukaan Vilka yritti paeta huvijahdilla, mutta kiihkeän ajojahdin päätteeksi partioveneet painoivat jahdin mangroveryteikköön, jolloin poliisit pääsivät alukseen. He käyttivät kyynelkaasua pidätystä estäneen miehen taltuttamiseksi.

Martin Countyn seriffin viraston mukaan 29-vuotias Vilka teki ensimmäisen rikoksensa 5. päivän vastaisena yönä varastaessaan hinaajan, jonka hän kuitenkin pian karautti hiekkasärkälle. Muutamaa tuntia myöhemmin hän varasti kolmikantisen huvijahdin yksityislaiturista.

Venesataman satamamestarin epäilykset heräsivät, kun alus lähti laiturista ilman ennakkotietoa. He ottivat yhteyttä aluksen kapteeniin, joka vahvisti, että jahdin ei kuuluisi lähteä liikkeelle.

Huvijahdin havaittiin olevan matkalla kohti pohjoista. Viranomaiset yrittivät pysäyttää sen sulkuportilla sillalla, mutta Vilka puski jahtia päin porttia, jolloin poliisi avasi sen peläten, että se menee rikki. He kuitenkin huomasivat, että hänellä oli vaikeuksia ohjata alusta, joten he päättivät pakottaa veneen mangroveryteikköön.

Pidätyksessä Vilkalla ei havaittu olevan aseita tai puhelinta. Aluksesta löytyi vain vaihtovaatekerta. Autonsa hän oli jättänyt venesataman pysäköintipaikalle.

Hänen motiivejaan selvitetään tulkin avulla, koska hän ei omien sanojensa mukaan puhu englantia. Seriffin mukaan hän tunnusti varkauden, mutta ei kertonut sille selvää syytä. Yhden teorian mukaan hän halusi aluksen salakuljetusta varten Bahamasaarilta. Tutkinnan mukaan aluksessa oli tarpeeksi polttoainetta siihen matkaan.

Viranomaisten mukaan mies on Venäjän kansalainen. Marraskuussa 2022 hän lensi vaimonsa ja lapsensa kanssa Meksikoon Turkin kautta ja ylitti Yhdysvaltojen rajan joulukuussa. Hän asuu virallisesti Pohjois-Carolinan Charlottessa 1 000 kilometrin päässä paikasta, josta hänet pidätettiin. Hänen vaimonsa ja lapsensa lensivät tuntemattomasta syystä takaisin Venäjälle vappuaattona.

Vilkaa syytetään luvattomasta käyttöönotosta, poliisin pakenemisesta raskauttavissa olosuhteissa ja pidätyksen vastustamisesta. Hän on pidätettynä.