Turkilta uusi ase: Vaaniva kamikaze-drooni merikäyttöön

Turkin puolustusalan IDEF 2023 -messuilla ankaralainen puolustusalan yritys Meteksan Savunma esitteli yhdessä antalyalaisen laivanrakentaja Aresin kanssa rakentamansa edullisen vaanivan aseen nimeltä Ulaq Kama.

Meteksanin edustajien mukaan sen kehitys on jo niin pitkällä, että yli sata tällaista aseeksi kehitettyä pinta-alusdroonia voidaan valmistaa vuoden sisään tilauksesta.

Suoran hyökkäyksen lisäksi tätä vaanivaksi aseeksi luokiteltavaa pinta-alusta voidaan valmistajan mukaan käyttää valvontaan ja kohdetiedusteluun.

Ulaq-droonituoteperheen uusimman jäsenen pituus on 6,37 ja leveys 1,2 metriä. Se painaa 1 300 kg, josta taistelukärjen tai muun hyötykuorman osuus on 200 kg. Nopeutta laite kehittää yli 20 solmua (yli 37 km/h), ja toimintamatkaa sillä on yli 200 meripeninkulmaa (yli 370 km). Laite pystyy toimimaan enintään 2,5 metriä korkeassa aallokossa.

Droonissa on kolme hallintavaihtoehtoa: täysin autonominen, osittain autonominen tai täysin kauko-ohjattu. Räjähdekärjen heräte on autonomisessa moodissa kosketus, mutta myös laitteen operaattori voi hallita räjähdyshetken tai räjähdyshetki voi perustua hallintajärjestelmään ohjelmoidun maalikuvan vertailuun laitteen omaan sensorisyötteeseen.

Ulaq Kama suunnistaa GPS:n sekä stabiloidun tv- ja infrapunakameran avulla. Operaattorille riittää tavalliselle kannettavalle tietokoneelle asennettu hallintaohjelma, jota voi halutessaan täydentää ECDIS-karttalaitteella.

Turkkilainen vaaniva pinta-alusdrooni vaikuttaa hienostuneemmalta versiolta ukrainalaisten viime vuonna kehittämistä vastaavista aseista, kuten Magura V5, mutta silti on mahdollista, että tästä syntyy maiden välille vielä uusi puolustusteollisuuden yhteistyösektori. Meteksanilta löytyy varmasti ainakin kiinnostusta saada aseelle testikäyttöä todellisessa konfliktissa, minkä tiedetään onnistuessaan aina lisäävän myyntiä.