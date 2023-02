Tuore kuukausiennuste: Helmikuusta tulossa tavanomaista lauhempi

Forecan tuore kuukausiennuste lupaa helmikuulle keskimääräistä lauhempaa säätä.

– Suomessa helmikuu on kuukausiennusteen mukaan kokonaisuudessaan ajankohdan keskiarvoja lämpimämpi, 6. helmikuuta alkava viikko on meillä voittopuolisesti föhn-tuuliviikko ja polaaripyörteen heikkeneminen on palannut ennusteeseen, kertoo Forecan meteorologi Joanna Rinne Forecan blogissa.

Rinteen mukaan koululaisten talvilomaviikoista on tämän hetken näkymän mukaan tulossa myös keskimääräistä lämpimämpiä.

Ensi viikon lämpötilat ovat torstaina ilmestyneen ennusteen mukaan jopa 5–7 astetta keskimääräistä korkeampia.

Viikonlopun kovat pakkaset vaihtuvat keskiviikkoon mennessä lähes koko maassa plussakeleihin. Myös Lappiin on luvassa nolla- ja plussakelejä ensi viikolla.

– Nollan tienoilla olevia tai yli nollan olevia lämpötiloja on 6. helmikuuta alkavan viikon aikana koko maassa Pohjois-Lappia myöten. Lämpötilat ovat lämpimimmillään laajalti 1–5 asteessa, mutta ei ole mahdotonta, että föhn-tuulessa ajoittain ja paikallisesti lämpötila nousisi jopa 5 asteen yläpuolelle, Joanna Rinne sanoo.

Pidemmälle menevän ennusteen näkymä on heikompi, mutta näyttäisi että sää lähtee taas kylmenemään koko Suomessa.

Koululaisten talvilomaviikot ajoittuvat tänä vuonna 20. helmikuuta ja 12. maaliskuuta välille.

– Sää on etenkin 20. helmikuuta alkavalla talvilomaviikolla lähes koko Euroopassa, erityisesti Suomessa ja Baltiassa, ajankohdan keskiarvoja lämpimämpää. Sadekartoilla signaalit ovat jo sään huonomman ennustettavuuden takia aiempaa heikompia, mutta Fennoskandiassa sää näyttää jatkuvan ajankohtaan nähden sateisena, Joanna Rinne toteaa.