Tuomiopäivän radio antoi merkkejä: Liittyvätkö ne presidenttien tapaamiseen?

Tuomiopäivän radioksi ristitty UVB-76 ryhtyi välittämään viestejä kun presidentti Vladimir Putinin delegaatio lähti matkaan kohti Alaskaa. Näin kertoo Venäjän media.

Ensin lähetettiin koodikutsu NŽTI ja sitten koodisana MAREL. Sanojen lisäksi lähetettiin koodikutsu NŽTI:n perässä viiden numeron sarja ja koodisanan MAREL jälkeen kaksi neljän numeron sarjaa. Seuraavaksi kanavalla lähetettiin koodikutsu NŽTI ja sen perään koodisana STOKOTON. Vastaavasti toistui numerosarjojen rakenne, mutta numerot olivat eri. Muoto noudattaa Monolit-nimellä tunnettua sotilaskäytössä olevaa protokollaa.

Ensimmäinen viesti MAREL lähetettiin vähän jälkeen yhden iltapäivällä. Jälkimmäinen viesti STOKOTON saapui illalla puoli seitsemän tienoilla.

UVB‑76 toimii eräänlaisena pulssina, joka suurimman osan ajasta vain pitää taajuutta varattuna lähettämällä surisevaa merkkiääntä. Sitä kuitenkin kuunnellaan jatkuvasti ja viestin alkaessa vastaanottava puoli tunnistaa itselleen tarkoitetun viestin. Lyhytaaltokanava on ollut aiemmin Venäjän läntisen sotilaspiirin käytössä. Nyt sotilaspiirit on järjestelty uudelleen, ja joidenkin arvioiden mukaan sitä käyttää nyt Leningradin sotilaspiiri ja toisten arvioiden mukaan erityisesti Venäjän laivasto. Varmuutta asiasta ei kuitenkaan ole.

Moni ajattelisi, että ”tuomiopäivän radion” pahaenteiset merkit voisivat liittyä Putinin matkaan ja tapaamiseen Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kanssa Alaskassa perjantaina illalla Suomen aikaa. Ehkä kanava viestitti että Venäjän ydinasejärjestelmän laukaisukoodit ovat poistumassa Moskovasta?

Tuskin kuitenkaan. UVB-76 on ollut aktiivinen myös keskiviikkona, tiistaina, maanantaina ja sunnuntaina. Ennen sunnuntaita se olikin kolme päivää vaiti ja lähetti edellisen viestin elokuun seitsemäntenä. Tätä ennen oli vielä pidempi tauko, kokonainen viikko. Heinäkuun 30. päivänä kanava lähetti yhden koodiviestin.

Kreml uutisoi 7. elokuuta, että Putin ja Trump olivat sopineet korkealla tasolla pidettävästä bilateraalisesta tapaamisesta ”tulevina päivinä.” Samana päivänä UVB-76 lähetti yhden viestin. Seuraavana päivänä, 8. elokuuta, Trump ilmoitti sosiaalisessa mediassa että tapaaminen pidetään Alaskassa 15. elokuuta. Tuona päivänä UVB-76 oli hiljaa. Varsinainen viestirumba käynnistyi kuluvan viikon maanantaina: silloin UVB-76 lähetti peräti kuusi viestiä. Kovin suoraa yhteyttä Putinin ja Trumpin tapaamiseen ei ainakaan viestien frekvenssiä tutkimalla löydy.

Maaliskuussa, kun Putin ja Trump puhuivat puhelimessa, kanava suorastaan villiintyi. Se lähetti vuorokaudessa 25 koodiviestiä.

Torstain koodiviestit ovat herättäneet hilpeyttä myös niitä seuraavissa radioamatööreissä. Varsinkin koodi STOKOTON nauratti: se luettiin väärin tuhanneksi osakkeeksi (Stock ton), karjan ajamiseksi (skotogon) ja sadaksi grammaksi puuvillaa (sto = 100, cotton = puuvilla). Yksi kommentoija vastasi meemillä, jossa Putin lähettää viestiä Dmitri Medvedeville, ja Medvedev lukee selaa sitä yllättyneen ja ilahtuneen näköisenä. Viestissä lukee: В пятницу дежуришь на кнопке, perjantaina sinä olet vuorossa napin takana.

Viestejä voi lukea ja kuunnella UVB-76 Logs -Telegram-kanavalta.