Jos joululahjan ostaminen tuntuu vaikealta, kokeile tätä

Joulun lähestyessä moni kamppailee yhden kysymyksen kanssa: mitä ostaa lahjaksi lähimmäisilleen ja ystävilleen?

Sopivan joululahjan pohdinta voi olla hankalaa tilanteessa, jossa ei tarkalleen tiedä lahjan saajan tarpeista ja mieltymyksistä.

Tapaseuran puheenjohtajan Mirva Saukkolan mukaan tällaisissa tilanteissa tavaran ostamisen sijaan toiselle voi ostaa aineettoman joululahjan. Se voi olla esimerkiksi pääsylippu konserttiin tai lahjakortti johonkin liikkeeseen tai palveluun.

– Esimerkiksi lahjakortti hierontaan voi olla hyvä valinta ihmiselle, joka tykkää liikkua paljon ja käydä hieronnassa treenien välissä. Jos ihminen rakastaa kulttuuria ja tykkää käydä konserteissa, hänelle voi ostaa konserttilipun, Saukkola kertoo Verkkouutisille.

Saukkola muistuttaa, että aineettomat elämyslahjat ovat samalla palvelus meidän maapallollemme.

– Silloin ei tule hankittua turhaa tavaraa.

Tarpeettoman tavaran ostaminen kuormittaa sekä lompakkoa että maapalloa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Aineettomissa joululahjoissa on sekin hyvä puoli, että ne ovat ekologisia eivätkä kuormita ympäristöä samalla tavalla kuin ylimääräiset tavarat. Tavaraa ostaessasi et koskaan voi olla täysin varma sen valmistusprosessista ja siitä, missä ja miten se on valmistettu. Tavaralahjaa ostaessa on aina myös se riski, että tavara ei olekaan saajan mieleen.

Nykyään ihmisiä kehotetaan välttämään ylimääräisen tavaran ostamista. Sama ohje kannattaa muistaa myös joululahjaostoksilla.

– Tietysti sellaisia tavaroita kannattaa ostaa, jotka tulevat tarpeeseen. Jos läheinen tarvitsee uuden leikkuulaudan tai sakset, ne voivat olla hyviä lahjahankintoja. Tai jos varmasti tiedät, että läheisesi rakastaa tiettyä hajuvettä ja hänen hajuvesipullonsa alkaa olla tyhjillään, Saukkola vinkkaa.

Sopivan lahjan valinnassa auttaa sekin, jos asiasta kysyy lahjan saajalta suoraan. Häneltä voi esimerkiksi kysyä, tarvitseeko jotain uusia keittiövälineitä tai muita kodin tarvikkeita.

