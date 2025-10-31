Tulosvaroitus nosti odotuksia, Alma Media ei yltänyt ennusteisiin

Mediakonserni Alma Median heinä-syyskuun tulos jäi lievästi tuoreen ohjeistuksen noston seurauksina nousseista analyytikoiden ennusteista.

Alma Media antoi positiivisen tulosvaroituksen lokakuun puolivälissä.

Yhtiön oikaistu liikevoitto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 22,7 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 21,9 miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia 79,3 miljoonaan euroon.

Esimerkiksi analyysiyhtiö Inderes ennakoi Alma Median liikevaihdon nousevan 79,5 miljoonaan euroon ja oikaistun liikevoiton 23,7 miljoonaan euroon, joten raportoitu tulos ei noussut kohonneen ennusteriman tasolle.

– Liiketoimintamme kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä myönteisesti. Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta kohosi ennätyksellisesti 87,8 prosenttiin, missä kasvua oli 7,4 prosenttia, toimitusjohtaja Kai Telanne kommentoi osavuosikatsauksessa.

Alma Media arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton olevan viime vuoden tasolla tai kasvavan. Vuoden 2024 liikevaihto oli 312,7 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 76,9 miljoonaa euroa.

– Alma Median liikevaihdon kehitys oli Q3:lla odotuksiemme mukaista. Myöskään segmenttitasolla ei ollut erityisiä poikkeamia suhteessa odotuksiimme. Edelleen alakuloista taloustilannetta mukaillen Alma Careerin liikevaihto oli käytännössä vertailukauden tasolla. Vastaavasti painetun median supistumisen ja digitaalisen median kasvun summana myös News Median liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Odotettua matalampaa tulostasoa selittää käytännössä kaikki segmentit, kommentoi Inderesin pääanalyytikko Petri Gostowski analyysiyhtiö Inderesin aamukatsauksessa.