Tulli pysäytti kokaiinierän – jopa 60000 käyttöannosta

Tulli on tutkinut törkeää huumausainerikosta, jossa henkilön epäillään tilanneen Yhdysvalloista Suomeen yhteensä noin viisi kiloa kokaiinia. Huumausaine on ollut erittäin vahvaa ja sitä on levitetty pääasiassa Itä- ja Keski-Suomessa.

Tulli takavarikoi Turussa heinäkuussa 2024 Yhdysvalloista saapuneen postilähetyksen, joka sisälsi kolme kiloa kokaiinia. Lähetys oli osoitettu Pohjois-Karjalassa asuvalle miehelle.

– Esitutkinnassa selvisi, että sama henkilö on hieman aiemmin vastaanottanut vastaavanlaisen lähetyksen, jonka epäillään sisältäneen kaksi kiloa kokaiinia. Kokonaisuudessaan takavarikoidun ja esitutkinnassa selvitetyn kokaiinierän katukauppa-arvo on jatkamisen jälkeen vähintään miljoona euroa, kertoo tutkinnanjohtaja Marko Laitinen.

Takavarikoitu kokaiini oli pitoisuudeltaan poikkeuksellisen vahvaa, 90-prosenttista, ja siitä olisi saatu käyttöannoksia katukauppaan jopa 60 000.

– Tutkintamme perusteella huumeita on levitetty pääasiassa Pohjois- ja Etelä-Karjalassa sekä Keski-Suomessa, Laitinen sanoo.

Törkeiden huumausainerikosten lisäksi esitutkinnassa on tullut ilmi huumausainerikoksia ja ampuma-aserikos.

Asia on siirtynyt syyteharkintaan.

Viime vuonna Tulli takavarikoi kokaiinia yhteensä 53 kiloa, joka on merkittävästi enemmän kuin vuonna 2023, jolloin kokaiinia takavarikoitiin hieman yli 16 kiloa.