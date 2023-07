Tulli paljasti laajamittaisen koirien salakuljetuksen

Tulli tiedottaa paljastaneensa koirien salakuljetuksen, jolla ansaittiin mittava taloudellinen hyöty. Ansaituksi epäillään noin 200 000 euron summaa.

Salakuljettaja jätti koirille hoitamatta maahantuonnin vaatimat rokotukset ja lääkitykset.

Tullin tietojen mukaan koiria tuotiin maahan laittomasti muun muassa Ukrainasta, Unkarista, Espanjasta, Puolasta, Romaniasta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Yhteensä niitä tuotiin noin 80 kappaletta. Toimintaa harjoitettiin vuodesta 2017 lähtien painottuen vuoteen 2022.

Kaupallisen maahantuonnin vaatimuksia kierrettiin käyttämällä mahantuonneissa useita eri yksityishenkilöitä, jolloin ne saatiin näyttämään henkilöiden omien lemmikkikoirien maahantuonnilta.

– Tutkinnassamme on selvinnyt, että Pirkanmaalla asuva henkilö on myynyt koiria muun muassa verkkokauppapaikoissa ja sosiaalisen median kautta ympäri Suomea. Haluammekin muistuttaa, että koiran ostajan on syytä selvittää lemmikin taustat erittäin huolellisesti, sillä laittomasti maahantuodun eläimen tunnistaminen voi olla vaikeaa, valvontajohtaja Hannu Sinkkonen sanoo tiedotteessa.

– EU-alueelta tuodusta koirasta pitää ainakin vaatia TRACES-todistus nähtäväksi ja tarkistaa lemmikkipassista eläimen tiedot ja annetut rokotukset. Jos koira on tuotu EU:n ulkopuolelta, pitää siitä olla vähintään todistus eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta eli ns. CHED-todistus. Ostaja voi syyllistyä laittomaan tuontitavaraan ryhtymiseen hankkimalla laittomasti maahantuodun koiran, hän jatkaa.

Koiria myytiin noin 375 000 euron arvosta. Tiedot koirien myynnistä eivät kuitenkaan vastaa kirjanpidon merkintöjä eikä kahden vuoden ajalta pidetty kirjanpitoa lainkaan.

– Maahantuontivaatimusten tarkoituksena on estää rabieksen ja ekinokokkoosin leviäminen Suomeen, pitää huolta eläinten hyvinvoinnista ja varmistaa asianmukaisten verojen maksu, Sinkkonen sanoo.

Tulli epäilee yhtä henkilöä useista rikoksista, kuten salakuljetuksesta, törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta.