Tulivuorenpurkaus uhkaa islantilaiskaupunkia – Grindavik evakuoitiin keskellä yötä

Reykjavikin lähellä sijaitseva Grindavikin kaupunki evakuoitiin viime yönä tulivuorenpurkausten takia. Alueelle on myös julistettu hätätila. Asiasta uutisoi Islannin yleisradioyhtiö RUV.

Hieman yli 3 000 asukkaan Grindavikin evakuointi aloitettiin keskiyöllä, kun seisminen liikehdintä kaupungin alla kasvoi rajusti. Pian evakuoinnin jälkeen myös pelastushenkilöstö vedettiin pois kaupungista.

Pelastushenkilöstön mukaan kaupunki on kärsinyt maanjäristyksissä vakavia vahinkoja. Kaupunkia halkova kaukolämpöputki on murtunut, jonka lisäksi maahan avautuneet railot ovat vahingoittaneet teitä ja rakennuksia. Lisäksi sähköt ovat katkenneet.

Islannin meteorologisen laitoksen mukaan seisminen toiminta on siirtynyt viimeisen vuorokauden aikana pohjoisesta etelään kohti kaupunkia. Myöskään Grindavikin alapuolella olevan magmakammion purkautumista maan pinnalle ei voida sulkea pois.

Kaupungissa on yön aikana ollut lukuisia maanjäristyksiä, joista vahvin on ollut 4,4 Richterin asteikolla. Mikäli seisminen toiminta jatkuu, on purkaus luonnonkatastrofien asiantuntijan Bjarki Kaldalóns Friisin mukaan todennäköinen.

On kuitenkin mahdotonta ennustaa, purkautuisiko kammio kaupungin sisällä vai sen ulkopuolella. Myöskään sitä, milloin asukkaat voivat palata koteihinsa, ei tiedetä.

Toistaiseksi kaupungin asukkaat on sijoitettu hätämajoitukseen.

– Emme odottaneet, että koko kaupunki pitäisi evakuoida. Tilanne on synkempi kuin mihin suunnitelmissa on varauduttu, kommentoi Grindavikin pormestari Fannar Jónasson.