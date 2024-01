”Tuliko ryöstöhinnoista uusi normaali?”

Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa turvaamaan säävarman sähköntuotannon, arvioi kansanedustaja Timo Heinonen (kok.)

Blogikirjoituksessaan Heinonen kirjoittaa säävarman tuotannon olevan Suomen sähkömarkkinoiden ongelma.

– Meillähän on tietyllä tavalla paperilla kyllä riittämiin omaa kapasiteettia, mutta ongelmaksi tässä syntyy tuulivoima ja tuulettomat pakkaspäivät. Kun tuulimyllyt seisovat niin kapasiteettia paikataan muiden Pohjoismaiden vesivoimalla, Heinonen kirjoittaa.

– Meidän ongelma on siis säävarman kapasiteetin puute.

Heinosen mukaan hallitus haluaa uudistaa ydinenergialakia ja mahdollistaa pienydinvoimaloiden rakentamisen Suomeen, jotta sään vaikutus sähköntuotantoon vähenisi.

Lisäksi hänen mukaansa sähkömarkkinoiden hintamekanismi on vanhentunut. Heinosen mukaan nykyinen hintamekanismi on rakentunut aikana, jolloin sähkö tuotettiin hiilivoimaloilla ja kaasulla, eikä se sovellu nykyaikaan.

– Nyt tuulivoimaa rakentuu rajusti lisää ja se tietää sitä, että ylijäämätilanteissa hinta on jopa negatiivinen ja toisaalta tällaisina tämän päivän hetkinä järjetön. Malleja on olemassa esimerkiksi keskihinnan määrittelyyn perustuva tai joku muu, mutta se on selvää, että nykyinen hintamekanismi ei tässä maailmassa toimi, hän kirjoittaa.

– Joku kirjoittikin netissä, että nykytilanne on kuin laillistettu ryöstö, Heinonen kirjoittaa.