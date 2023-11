”Tulemme näkemään Venäjältä samantyyppistä – se on maailma, jossa elämme”

Kolme presidentinvaalin mahdollista kärkiehdokasta osallistui torstaina iltapäivällä perheyritysten liiton vaalipaneeliin. Mukana olivat Pekka Haavisto, Olli Rehn ja Alexander Stubb.

Ehdokkailta kysyttiin kommentteja valtioneuvoston tuoreesta päätöksestä sulkea itärajan raja-asemia. Miten he itse olisivat toimineet tasavallan presidenttinä?

Alexander Stubbin mukaan ensimmäinen toimi olisi ollut se, minkä tasavallan presidentti nyt tekikin. Se oli ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan istunnon kutsuminen koolle.

– Siellä tehtiin johtopäätökset siitä, miten tullaan toimimaan. Valtioneuvosto informoi toimintatavoistaan tänään. Päätös juontaa juurensa samantyyppiseen tilanteeseen, joka meillä oli 2015-2016. Olimme silloin Ollin (Rehn) kanssa hallituksessa, ja Raja-Joosepin (raja-aseman) yli tuli noin 1 700 turvapaikanhakijaa, Alexander Stubb sanoi.

Hänen mukaansa nykyinen tulijavirtakin on ollut ”puhtaasti hybridivaikuttamista”.

– Eräänlainen hyökkäys ihmisten kautta.

Kaikki ehdokkaat kiittivät hallituksen toimintaa asiassa.

– Minun mielestäni (hallituksen, viranomaisten) toimenpiteet näyttivät ainakin päällisin puolin erittäin jämäkiltä. Toiminta oli nopeaa ja viranomaiset myös… sekä pääministeri että sisäministeri kertoivat tuossa äsken, että on valmiutta tehdä päätöksiä uudemman kerran, jos tilanne muuttuu, Stubb totesi.

– Eli oikea toimenpide oikeaan aikaan.

Alexander Stubb luonnehti paneelissa hieman myöhemmin, että ”pitkän kylmän sodan jälkeisen rauhan aikakauden jälkeen me elämme tällä hetkellä rauhattomuuden aikaa”.

– Se tarkoittaa sitä, että tasavallan presidentin pitää myös kyetä rauhoittamaan ja kertomaan selkeästi, mistä on kyse. Tämä on hybridioperaatio, jossa ihmiset on aseellistettu. Tulemme näkemään samantyyppistä toimintaa, Stubb ennusti.

– Kaasuputkien katkaisemista, tietoväylien katkaisemista, informaatiosotaa… Se on se maailma, jossa elämme tällä hetkellä. Tasavallan presidentti pystyy omalla kommunikaatiollaan, selkeällä kommunikaatiolla, rauhoittamaan meitä suomalaisia.

– Ja tietysti, kyllähän me ollaan tämänkin kriisin aikana nähty, miten rauhallisesti suomalaiset tällaisessa tilanteessa pysyvät.