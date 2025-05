Tukes varoittaa akkulaturista, voi aiheuttaa sähköiskun

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa sivuillaan akkulaturista, joka ei täytä turvallisuusvaatimuksia.

Tuote on vedetty pois myynnistä. Takaisinvedon syynä on se, ettei tuote täytä akkulaturilta vaadittavia sähköturvallisuusvaatimuksia vikakokeissa eikä tuotteen PVC-vaippainen verkkojohto ole tarkoitettu käytettäväksi kylmissä olosuhteissa. Myös käyttöohjeiden varoituksissa ja tuotteen merkinnöissä on puutteita.

Puutteet voivat aiheuttaa käyttäjälleen sähköiskun vaaran.

Takaisinvedettävä tuote on Xtrobb FBC122408D. Tuotteen viivakoodi on 5904665714256.

Tuotteen vastuuyrityksenä on Tarjoushalli.

– Jos sinulla on tämä tuote, saat yritykseltä lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta tai sen vaatimustenvastaisuudesta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo.