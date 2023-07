Tukes puuttui uimarantojen epäkohtaan

Tänä kesänä Suomen yleisillä uimarannoilla on hukkunut jo yhteensä neljä henkilöä ja läheltä piti -tilanteita on ollut useita.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on huolissaan siitä, ettei kaikille vilkkaille korkeariskisille uimarannoille ole edelleenkään järjestetty rantavalvontaa.

Suomessa on noin 2000 uimarantaa, mutta vain noin sadalla rannalla on rantavalvoja. Vuosittain Suomessa hukkuu noin 150 suomalaista ja hukkumisia ja läheltä piti -tilanteita tapahtuu myös yleisillä uimarannoilla.

– Nyt voidaan jo todeta, että rantavalvojat ovat tänä kesänä pelastaneet monta ihmishenkeä ennaltaehkäisevästi tai lisäapua on saatu tarvittaessa nopeasti paikalle, Tukesin ylitarkastaja Anne Hiltunen sanoo tiedotteessa.

Tukesin mukaan kaikissa kunnissa ei ole yhtään valvottua uimarantaa ja suosituiltakin rannoilta voi puuttua valvoja.

– Suhtaudumme vesiturvallisuuteen tässä tuhansien järvien maassa edelleenkin ehkä liian huolettomasti, ja moni hukkuminen olisi ennaltaehkäistävissä oikealla vesiturvallisuusasenteella, Hiltunen pohtii.

Rantavalvojan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että ketään ei tarvitsisi pelastaa vedestä ja suurin osa työstä on ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä. Rantavalvojan tehtävänä on varmistaa, että rannalla on kaikille turvalliset olosuhteet uimiseen sekä tarvittaessa puuttua häiritsevään tai vaaralliseen käyttäytymiseen rannalla.

Uimarantoja koskee kuluttajaturvallisuuslaki, jonka mukaan palveluntarjoajan on varmistuttava palvelun asiakasturvallisuudesta. Rantavalvonnan järjestäminen suosituille korkeariskisille rannoille on osa rannan ylläpitäjän lakisääteistä huolellisuusvelvollisuutta.

Tukes on tehnyt rantavalvontatyökalun auttamaan yleisten uimarantojen rantavalvontatarpeen arvioinnissa.

– Rantavalvontatyökalun avulla kunnat voivat itsenäisesti arvioida uimarantojensa valvontatarvetta, Hiltunen kertoo.

Kun esimerkiksi uimarannalla tapahtuu onnettomuus, Tukesin tavoitteena on selvittää, miten palveluntarjoaja on noudattanut kuluttajaturvallisuuslakia. Lisäksi Tukes selvittää, mitä toimenpiteitä palveluntarjoaja on tehnyt vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi jatkossa.

Hiltunen muistuttaa, että palveluntarjoajan on tehtävä Tukesille aina ilmoitus, jos uimarannalla tapahtuu esimerkiksi hukkuminen tai vakava läheltä piti -tilanne.