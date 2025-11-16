Tuhannet osoittavat mieltään Meksikossa

Tuhansia mielenosoittajia on marssinut maan pääkaupungissa Mexico Cityssä. He vastustavat maan väkivaltaisuuksia sekä presidentti Claudia Sheinbaumin hallintoa.

Ainakin 120 on loukkaantunut mielenosoitusten yhteydessä, kertoo BBC. Heistä 100 on poliiseja. Poliisi on kertonut pidättäneensä 20 ihmistä rikoksista, kuten ryöstöistä, mielenosoitusten yhteydessä.

Mielenosoituksia ovat järjestäneet erilaiset nuorisoryhmät, jotka vastustavat maan väkivaltaisuuksia, etenkin viime aikoina paljon julkisuutta saaneita surmia.

Vain muutama viikko sitten Länsi-Meksikon Michoacánin osavaltiossa sijaitsevan Uruapanin kaupungin pormestari Carlos Manzo murhattiin.

Hän on vaatinut kovempia toimia maassa toimivia kartelleja vastaan ja puhunut julkisesti kaupungissaan toimivasta huumeiden salakuljetuksesta sekä kartellien väkivaltaisuuksista.

Mielenosoittajien kylteissä luki tuenosoituksia kuolleelle Manzolle.

– Olemme kaikki Carlos Manzoja.

Sheinbaumin mukaan oikeistosiiven politiikot ovat rahoittaneet mielenosoituksia, sillä he vastustavat hänen hallintoaan. Hänen mukaansa bottitilit ovat mainostaneet mielenosoituksia etukäteen.

– Kannatamme ilmasunvapautta ja vapautta mielenosoituksiin, jos ne koostuvat nuorista ihmisistä vaatimuksineen, mutta ongelma on se, ketkä tukevat mielenosoitusta, hän sanoo.

Presidentin mielestä ihmisten tulisi tietää, kuinka mielenosoitus on organisoitu, ettei heitä käytettäisi hyväksi, hän sanoo.

Sheibaumia on kritisoitu siitä, ettei hän ole onnistunut pysäyttämään maata riivaavaa väkivaltaa.

Hän on toiminut kartelleja vastaan, mutta kieltäytynyt laajamittaisemmasta huumeidenvastaisesta sodasta, sillä edeltäneet kerrat ovat hänen mukaansa päättyneet verisesti.