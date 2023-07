Tšetšeenisotilaat ampuvat rajulla videolla venäläisen rekan seulaksi

Ukrainan sotilastiedustelu on julkaissut Facebookissa videon, jolla väitetysti maanpaossa olevan Itškerian tšetšeenitasavallan sotilaat väijyttävät venäläisen huoltorekan, tuhoavat sen ja eliminoivat venäläissotilaat.

Video näyttää, kuinka väijytys on huolella valmisteltu. Rekka ajaa tietä pitkin suoraan Itškerian tšetšeenisotilaiden tulitukseen, jonka seurauksena ajoneuvo suistuu tieltä ja törmää penkassa olevaan puuhun.

Tämän jälkeen tulitus jatkuu vielä hetken. Lopulta sotilaat tutkivat ajoneuvon perusteellisesti ja vetäytyvät paikalta.

Ukrainan sotilastiedustelu ei kerro tarkemmin, milloin ja missä päin Ukrainaa väijytys tapahtui.

Presidentti, kenraali Džohar Dudajev julisti Venäjän federaatioon kuuluneen Tšetšenian itsenäiseksi nimellä Itškerian tšetšeenitasavalta vuonna 1991. Kansainvälisesti tunnustamaton, mutta käytännössä itsenäinen tasavalta selvisi ensimmäisestä Tšetšenian sodasta, kunnes maa päätyi Venäjän haltuun kokonaan vuonna 2000 Vladimir Putinin aloittaman toisen Tšetšenian sodan myötä.

Vuodesta 2000 lähtien Itškerian tšetšeenitasavalta on ollut maanpaossa. Lokakuussa 2022 Ukrainan parlamentti tunnusti Itškerian tšetšeenitasavallan itsenäisyyden. Itškerian tšetšeenitasavallan pakolaishallituksen alaiset joukot taistelevat Ukrainan asevoimien alaisuudessa.

Nykyisin Tšetšenian tasavaltaa hallitsee Venäjän presidentti Vladimir Putinille uskollinen Ramzan Kadyrov, joka on lähettänyt tšetšeenisotilaita Ukrainaan taistelemaan Venäjän puolesta.

