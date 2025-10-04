Tšekissä vaalit – ennakkosuosikki haluaa lopettaa Ukrainan tukemisen

Tšekissä äänestetään lauantaina ja sunnuntaina parlamenttivaaleissa, jotka voivat muuttaa merkittävästi maan Ukraina-politiikkaa.

Vaaleissa valitaan kaikki parlamentin alahuoneen 201 jäsentä. Edellisten vaalien jälkeen hallituksen muodostivat oikeistolainen Spolu-vaaliliitto yhdessä paikallispoliitikoista koostuvan Pormestarit ja sitoutumattomat -vaaliliiton ja liberaalin piraattipuolueen kanssa.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan pääministeri Petr Fialan hallitus oli ensimmäisten joukossa lähettämässä panssarivaunuja Ukrainaan. Tšekki johti myös pyrkimyksiä löytää Ukrainalle lisää tykistöammuksia.

Samaan aikaan inflaatio on ollut korkeaa ja talouskasvu on ollut hidasta, mikä on heikentänyt hallituksen suosiota. Suurin oppositioryhmä, miljardööri Andrej Babišin johtama populistinen Ano-puolue, onkin kampanjoinut talouskasvulla, palkankorotuksilla ja ennen kaikkea Ukrainan auttamisen vähentämisellä.

Babiš haluaa eroon esimerkiksi ammushankkeesta, jonka ansiosta Ukrainalle löydettiin miljoonia tykinammuksia. Babišista hanke on liian kallis, ja vastuu Ukrainan aseistamisesta kuuluu EU:lle ja Natolle.

– Meillä ei ole rahaa täällä kansallemme. Meidän ohjelmamme on parempi Tšekin kansalaisille. […] Me emme ole Ukraina, Babiš linjasi The Guardianin mukaan keskiviikkona pidetyssä vaaliväittelyssä.

Babiš on kuitenkin itse kieltänyt haluavansa asemoida maata kohti itää, irti EU:sta ja Natosta. Tästä huolimatta pääministeri Fialan mukaan vaalit saattavat päättää Tšekin tulevaisuuden suunnan.

– Suuntaammeko menneisyyteen vai tulevaisuuteen, itään vai länteen, Fiala maalaili.

Gallupien mukaan Anolle povataan noin 30 prosentin äänisaalista, Spolulle taas 20 prosenttia. Kumpikaan ryhmä ei siis saisi enemmistöä parlamenttiin.

Ano saattaakin päätyä hakemaan tukea pienpuolueilta. Mahdollisia kumppaneita ovat EU- ja Nato-kriittiset ryhmät kuten laitaoikeistolainen Vapaus ja suora demokratia -puolue sekä kommunistien johtama Riittää! -vaaliliitto.

Turvallisuusanalyytikko Roman Maca on Anon mahdollisista liittolaisista huolissaan. BBC:n haastattelussa Maca totesi näiden puolueiden haluavat sitä, mikä on Kremlille hyväksi.

– Ne pyytävät Anoa lopettamaan Ukrainan tukemisen, lopettamaan Tšekin ammushankkeen, vastustamaan pakotteita Venäjää vastaan, Maca tiivistää.