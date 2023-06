TS: Yrityksen avaaminen juuttui byrokratiaan – ”Viranhaltija lähti kuukaudeksi lomalle”

Jo lopputalvesta avausvalmiin rentoutuskelluntaliikkeen avaaminen on jumittunut Turun rakennusvalvonnan byrokratiaan, uutisoi Turun Sanomat.

Rentoutuskellunta on lisännyt suosiotaan ja alan yrityksiä on avattu jo moniin kaupunkeihin. Yrittäessään avata uutta liikettä Turkuun jo Oulussa ja Tampereella liikettä pyörittävä Konsta Laine ajautui kuitenkin hankaluuksiin lupien kanssa.

Liikettä on yritetty avata tuloksetta jo vuoden ajan. Liiketila hankittiin Turun Rauhankadulta jo viime vuonna, ja kymmeniä tuhansia euroja maksaneet kelluntatankit ehdittiin tilata. Ne ovat kuitenkin tällä hetkellä käyttämättöminä varastossa.

Ongelmia aiheuttaa Turun rakennusvalvonta, joka on tavoitettavissa vain kaksi kertaa viikossa. Silloin kun rakennusvalvontaan saatiin yhteys, on sieltä ilmoitettu, että jokin liite puuttuu tai se on väärin täytetty.

– Meiltä kysyttiin mitä ihmeellisimpiä kysymyksiä teknisistä yksityiskohdista. Sitten viranhaltija lähti kuukaudeksi lomalle välissä ja kun saimme vihdoin kaiken kuntoon ja meillä piti olla aloituspalaveri, siirrettiin sitä kuukaudella taas eteenpäin, Laine päivittelee.

Koska tarkoitus oli saada liike auki jo maaliskuuksi, oli lahjakortteja ehditty myymään jo viime jouluna. Asiakkaat ovatkin ihmetelleet, koska liike oikein aukeaa. Lopulta Laineen täytyi luvata asiakkaille lahjakorttien arvon kaksinkertaistaminen viivästyksen johdosta.

– Se on meille aika iso taloudellinen menetys, Laine harmittelee.

Vastaavia ongelmia ei ollut Oulussa ja Turussa, jossa Laineen mukaan yrityksen avaaminen onnistui jouhevasti.

Laineen yritys sai kuitenkin lopulta tarvittavat luvat, ja tavoitteena on avata liike kesäkuun loppuun mennessä. Kelluntayrittäjä luottaa siihen, että kysyntää rentoutumiskellunnalle on myös Turussa.

– Tämä on Oulussa ja Tampereella ollut tosi suosittua, asiakkaat tykkäävät kovasti, Laine kehuu.