TS: Vaarallinen sikarutto saattaa rantautua Suomeen

Ruokavirasto pelkää afrikkalaisen sikaruton rantautumista Suomeen. Tautia ei toistaiseksi ole tavattu täältä, mutta Ruokavirasto pitää riskiä suurena, uutisoi Turun Sanomat.

Sikaruttoa on havaittu jo Virossa, Ruotsissa ja Venäjällä. Erityisesti ihmisten matkustelu nostaa riskiä taudin leviämisestä Suomeen, sillä virus säilyy tartuntakykyisenä pitkään. Se voi Suomen riistakeskuksen riistasuunnittelija Valto Kontron mukaan kulkeutua maasta toiseen esimerkikiksi kengänpohjassa tai auton lokasuojassa.

Afrikkalainen sikarutto on verenvuotokuumetauti. Se ei tartu ihmiseen, mutta uhkaa sianlihantuotantoa. Tämän vuoksi etenkin sikatilalliset ovat pitäneet aihetta esillä julkisessa keskustelussa.

– Maaseudulla asuvia ei ole tarvinnut kovin paljoa herätellä, heille vaara on hyvin tiedossa, kertoo Turun Sanomille Varsinais-Suomen vastaava riistapäällikkö Jörgen Hermansson Riistakeskuksesta.

Hänen mukaansa toimenpiteet mahdollisen sikaruttotartunnan sattuessa voisivat olla rajut. Ruotsissa sikaruttotartunta-alueella sikoja on jouduttu pakkoteurastamaan.

Myös villisiat levittävät afrikkalaista sikaruttoa. Ruotsissa villisioista löydettiin sikaruttoa viime syksynä. Naapurimaan villisikakanta on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Suomessa tilanne on parempi ja villisikakannan kasvua on pyritty rajoittamaan.

Maa- ja metsätalousministeriön villisikatyöryhmän helmikuussa julkaistun mietinnön mukaan keskipitkän aikavälin tavoite on puolittaa suomalainen villisikakanta.