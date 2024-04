TS: Sijoittajat varovaisia aurinkoenergian suhteen

Korkojen ja rakennuskustannusten nousun sekä sähkön hintavaihtelu on saanut sijoittajat varovaisemmiksi aurinkosähköön investoimisessa, uutisoi Turun Sanomat. Lisäksi aurinkopaneeleiden pitkään jatkunut hinnanlasku on tasaantunut, mikä on saanut sijoittajat pohtimaan tulevaisuuden hintakehitystä.

Skarta Energyn varatoimitusjohtaja Vikke Saarelaisen mukaan sähkön hinta vaikuttaa sijoittajien investointipäätöksiin voimakkaasti. Suomessa on tällä hetkellä 170 aurinkovoimalahanketta, mutta vain kymmenen niistä on rakenteilla. Yksi keskeinen tekijä uusien hankkeiden syntymisessä on sähköliittymien sijainti. Etenkin isojen aurinkovoimaloiden kohdalla on tärkeää, että kantaverkko sijaitsee lähellä niitä.

Saarelainen huomauttaa, että suomalaiset ovat varovaisia sijoittajia, jotka eivät ole halukkaita sijoittamaan riskipitoiseen ja nopeasti muuttuvaan alaan. Sijoittajat pohtivat muun muassa sitä, paraneeko aurinkopaneelien hyötysuhde jatkossakin.

Toisaalta aurinkovoimalla on etuja esimerkiksi tuulivoimaan nähden: aurinkovoimaloita voidaan tuoda lähelle asutusta, sillä ne eivät muuta maisemaa samalla tavalla kuin korkeat tuulivoimalat. Lisäksi aurinkovoimalat ovat äänettömiä. Saarelaisen mukaan aurinkovoimalat eivät edellytä metsien hakkaamista, sillä voimaloille sopivaa joutomaata on Suomessa riittävästi.