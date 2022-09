TS: Nämä toiminnot aiotaan rajata sähkökatkojen ulkopuolelle

Fingrid on toimittanut sähkönsiirtoyhtiöille sähkönjakelun tärkeysjärjestyksen määrittävän ohjeen mahdollisten sähkönjakelun keskeytysten varalta, kertoo Turun Sanomat.

Ohjeistuksen mukaan sairaalat, sähköntuotantolaitokset ja muut yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot pyritään aina rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle. Kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat puolestaan viimeisimpiä toimenpiteitä, joihin sähköpulassa ryhdytään.

Kuntien on tehtävä suunnitelma siitä miten toimitaan, jos esimerkiksi päiväkodista tai koulusta katkeaa aamulla sähköt kahdeksi tunniksi. Kuntien tai hyvinvointialueiden on myös kartoitettava kodeissa hengityskoneiden varassa olevat ihmiset, joille on hankittava varavoimalähteet.

Oheistuksen mukaan on varauduttava myös siihen, että tukiasemat ja vedenjakeluyhtiöt ovat sähkökatkojen piirissä.

Sähköverkkoyhtiö Carunan asiakaspalvelujohtaja Kosti Rautiaisen mukaan tilanne paranee tulevina vuosina uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin lisääntyessä. Hänen mukaansa ensi talven ja mahdollisesti myös sitä seuraavan talven jälkeen tilanne helpottaa.