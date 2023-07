TS: Näin moni läpäisee ajokokeen ensi yrittämällä

Vuonna 2019 ajokorttilakia uudistettiin, jonka myötä pakollisen ajo-opetuksen määrä puolittui 18 tunnista kymmeneen tuntiin. Tämä on vaikuttanut myös ajokokeiden läpäisyyn, kertoo Turun Sanomat.

Traficomin tilastojen mukaan vuonna 2022 54 prosenttia autokouluoppilaista läpäisi B-ajokokeen ensimmäisellä yrittämällä. Opetusluvilla läpäisseitä on hieman enemmän, 64 prosenttia. Ajokorttilain uudistuksen myötä luvuissa on ollut selkeää laskua.

– Sieltä ne ensimmäisten yritysten läpäisyprosentit lähtivät laskemaan koko maassa. Isoissa kaupungeissa lukemat ovat vielä muutaman prosenttiyksikön muuta maata alhaisempia, kertoo Lounais-Suomen Ajovarman aluepäällikkö Sakari Savola.

Ajoneuvon perushallinnassa on Savolan mukaan puutteita monella ajokokeeseen osallistuvalla. Liikenteeseen reagointi ja riskien havainnointi jää helposti huomiotta, kun keskittyminen on auton teknisessä hallinnassa.

Savola korostaa, että syy ei ole autokoulujen opetuksessa vaan liian vähäisestä pakollisten ajotuntien määrässä.

– Uudistuksessa oli se ajatus, että ajo-opettajan kanssa yhdessä mietittäisiin pakollisten tuntien jälkeen, että mitä on opittu ja mikä on vielä kesken. Sen jälkeen pohdittaisiin lisätuntien tarvetta tai mahdollista ajokokeeseen menoa. Näin ei ole kuitenkaan käynyt, vaan kokeeseen tullaan minimeillä, oli tilanne mikä tahansa. Pakollisten ajotuntien minimistä on tullut maksimi. Ja se riittää vain harvoille, Savola kuvailee tilannetta.